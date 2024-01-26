Зарипов об игре Путина в хоккей: «На любительском уровне вполне достойно, у него почти нет времени. Талантливый человек талантлив во всем!»

Данис Зарипов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.

– Играли с в хоккей?

– Я не выходил с ним в одной команде, но я наблюдал со стороны, с трибуны.

Он играет нашими клюшками (в 2016 году Зарипов основал завод по производству клюшек «Заряд» – прим. Sports.ru). Первым делом мы произвели модели для него и для Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича [Минниханова].

– Как впечатление от игры Путина?

– Наверное, оценку давать неправильно. На любительском уровне вполне достойно. Мы понимаем, что у него почти нет времени.

Он начинал с нуля. Талантливый человек талантлив во всем! – заявил экс-форвард « » и « », пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип: российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»

Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»