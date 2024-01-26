Зарипов об игре Путина в хоккей: «На любительском уровне вполне достойно, у него почти нет времени. Талантливый человек талантлив во всем!»

Теги Ак Барс Металлург Мг Данис Зарипов Владимир Путин КХЛ любительский хоккей Политика Матч ТВ Хоккей

Данис Зарипов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.

– Играли с Путиным в хоккей?

– Я не выходил с ним в одной команде, но я наблюдал со стороны, с трибуны.

Он играет нашими клюшками (в 2016 году Зарипов основал завод по производству клюшек «Заряд» – прим. Sports.ru). Первым делом мы произвели модели для него и для Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича [Минниханова].

– Как впечатление от игры Путина?

– Наверное, оценку давать неправильно. На любительском уровне вполне достойно. Мы понимаем, что у него почти нет времени.

Он начинал с нуля. Талантливый человек талантлив во всем! – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.

Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип: российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»

Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»

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72 комментария
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Достойно? Он еле на коньках стоит
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-4
+65
Да и Зарипов талантлив во многом. И в хоккее, и в лизании пятых точек.
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-4
+64
Если бы Путин изначально стал играть за команду политиков - вопросов бы не возникло

Но то что играет в команде бывших профессионалов и является там главным бомбардиром - является не чем иным как ЦИРКом
+48
0
+48
За любительский уровень можно и ответить...
+27
0
+27
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..."© 👏👏👏
+23
0
+23
зарипов . у меня эта фамилия теперь вызывает отвращение.
+24
-1
+23
Он же пару дней назад сказал что клюшки плохо продаются срочно нужна господдержка. Так что все сходится.
+17
0
+17
Ответ Dinamik1
Комментарий скрыт
Ты ошибочно думаешь что все хотят быть на его месте
+18
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+17
Зарипов тоже показывает, что человек, умеющий талантливо стоять на коньках умеет еще и талантливо вылизывать
+15
-1
+14
И попа у него очень сладенькая, так бы и целовал днями напролёт
+13
-1
+12
Ответ Crenk
Если бы Путин изначально стал играть за команду политиков - вопросов бы не возникло Но то что играет в команде бывших профессионалов и является там главным бомбардиром - является не чем иным как ЦИРКом
Да даже в команде политиков, Лукашенко катается лучше, и комплекция у него больше для хоккея
+12
-1
+11
А ведь был уважаемым игроком...
+8
-1
+7
Данис, Давай еще глубже!
+8
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+7
Ответ Далер Гайнеев
Достойно? Он еле на коньках стоит
Уже достойно)
+7
0
+7
Лизнул до самых гланд
+9
-3
+6
Ответ Гроссмейстер Д
Отдохнуть тебе надо!(с)
некогда отдыхать, бардак в стране творится - одна радость: поиграть в НХЛ и забросить с десяток шайб за игру☝️
+7
-1
+6
Кутак баш, авызыңны...
+6
0
+6
Неужели самому не стрёмно настолько явно жопу лизать?
+5
0
+5
Ответ Геннадий Тимченко
"Не бережёшь ты себя, Юрий Венедиктович, всё о народе думаешь..."© 👏👏👏
Отдохнуть тебе надо!(с)
+5
0
+5
"Первым делом мы произвели модели для него и для Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича"

Вся суть бизнеса в России - первым делом подлизнуть, кому надо)
+5
0
+5
Достойный преемник Третьяка.
+4
0
+4
Ответ Dinamik1
Комментарий скрыт
По себе судить о других не нужно!!!
+4
0
+4
Конечно, когда шайба у Путина, перед ним все расступаются, боясь помешать ему забросить забросить её в ворота.
+4
0
+4
Ответ Геннадий Тимченко
некогда отдыхать, бардак в стране творится - одна радость: поиграть в НХЛ и забросить с десяток шайб за игру☝️
Ну, и огурцы пощупать
+4
0
+4
Утром мажу бутерброд,
Сразу мысль - а как народ?
И икра не лезет в горло
И компот не льется в рот! ©
+3
0
+3
хочется почистить себе рот как в Эйс Вентуре
+3
0
+3
Ну мы видели, как он стоит на коньках и как перед ним все расступаются. Однако Владик беспокоится, смена подрастает лизуну.
Никогда не понимал эту фразу про талантливого человека. Она дурацкая. Как пример, раз уж спортивный сайт - Тьерри Анри. Потрясающий футболист, великий, шикарный игрок, чемпион всего и всех, а вот как тренер провалился. Гретцки великий хоккеист, гений, но тренер никакой. Кто-то назовет Зидана как противовес, но после Реала он где-нибудь поработал? У Реала был божественный состав и нужно было не мешать
+4
-1
+3
Ответ oldgordon
А ведь был уважаемым игроком...
Теперь он встал в один ряд, с заслуженными ж...ми Третьяком, Фетисовым,Буре и Назаровым!!!! Причём может стать лучшим из них.
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-1
+3
Маловато видать Данис за карьеру заработал. Нашёл новый путь
+3
0
+3
Какой же Данис шершавый
+4
-1
+3
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