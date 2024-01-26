Зарипов об игре Путина в хоккей: «На любительском уровне вполне достойно, у него почти нет времени. Талантливый человек талантлив во всем!»
Данис Зарипов высказался об игре Владимира Путина в хоккей.
– Играли с Путиным в хоккей?
– Я не выходил с ним в одной команде, но я наблюдал со стороны, с трибуны.
Он играет нашими клюшками (в 2016 году Зарипов основал завод по производству клюшек «Заряд» – прим. Sports.ru). Первым делом мы произвели модели для него и для Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича [Минниханова].
– Как впечатление от игры Путина?
– Наверное, оценку давать неправильно. На любительском уровне вполне достойно. Мы понимаем, что у него почти нет времени.
Он начинал с нуля. Талантливый человек талантлив во всем! – заявил экс-форвард «Ак Барса» и «Металлурга», пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов.
Зарипов о клюшках «Заряд»: «Есть стереотип: российское – значит, не очень. Многие даже не тянутся попробовать. Будем благодарны господдержке, поддержке ФХР»
Зарипов о том, что стал доверенным лицом Путина: «Приятно, что первое лицо увидело меня. Значит, не зря провел карьеру, заслужил место в элите»
Но то что играет в команде бывших профессионалов и является там главным бомбардиром - является не чем иным как ЦИРКом
Вся суть бизнеса в России - первым делом подлизнуть, кому надо)
Сразу мысль - а как народ?
И икра не лезет в горло
И компот не льется в рот! ©
Никогда не понимал эту фразу про талантливого человека. Она дурацкая. Как пример, раз уж спортивный сайт - Тьерри Анри. Потрясающий футболист, великий, шикарный игрок, чемпион всего и всех, а вот как тренер провалился. Гретцки великий хоккеист, гений, но тренер никакой. Кто-то назовет Зидана как противовес, но после Реала он где-нибудь поработал? У Реала был божественный состав и нужно было не мешать