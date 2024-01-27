Андрей Назаров: «Хоккей – вид спорта номер один в России. Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта»
Андрей Назаров назвал хоккей видом спорта номер один в России.
«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается, совсем скоро плей-офф. Сейчас мы видим великолепный хоккей: в Петербурге и Москве полные трибуны. Урал, Сибирь, Дальний Восток тоже забивают свои арены под завязку.
Кто бы что не говорил, но именно хоккей является видом спорта номер один в России. Это и есть лучшее доказательство поддержки нашего президента и его линии, ведь Владимир Владимирович Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта.
Посмотрите, во всем мире проблемы: протесты докатились уже до Америки, а в Европе они уже никого не удивляют. И только в России полная гармония и порядок», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
На заметку Ларину - полный порядок и гармония чаще всего встречаются в заведениях ФСИН. Только вот вряд-ли ему захочется там оказатся.