Андрей Назаров: «Хоккей – вид спорта номер один в России. Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта»

Теги Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Андрей Назаров назвал хоккей видом спорта номер один в России.

«Регулярный чемпионат КХЛ постепенно завершается, совсем скоро плей-офф. Сейчас мы видим великолепный хоккей: в Петербурге и Москве полные трибуны. Урал, Сибирь, Дальний Восток тоже забивают свои арены под завязку.

Кто бы что не говорил, но именно хоккей является видом спорта номер один в России. Это и есть лучшее доказательство поддержки нашего президента и его линии, ведь Владимир Владимирович Путин давно стал главным болельщиком и двигателем всеми нами любимого вида спорта.

Посмотрите, во всем мире проблемы: протесты докатились уже до Америки, а в Европе они уже никого не удивляют. И только в России полная гармония и порядок», – сказал бывший тренер клубов КХЛ.

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10 комментариев
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Кстати, кто в курсе, куда с 2012 года двигается хоккей? Может какие-то победы есть, достижения?
На заметку Ларину - полный порядок и гармония чаще всего встречаются в заведениях ФСИН. Только вот вряд-ли ему захочется там оказатся.
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Было непросто, но он смог лизануть.
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Зарипова назначили доверенным лицом. А этот за звание доверенного языка старается?
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Четкие, уверенные движения, мастерство и опыт, трудолюбие и упорство. Можно было бы восхититься Андрюшей, но вовремя вспоминаешь, что это относится к скилу лизание.
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мастер спорта по отлизыванию
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И только в России полный порядок - ага, ага.
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Владимир Владимирович Путин давно стал главным болельщиком и двигателем иного вида спорта.
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а думал главным лицом является РОТЕНБЕРГ 🤪
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одной мягкого места Великого на вас всех не хватит
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Кстати, кто в курсе, куда с 2012 года двигается хоккей? Может какие-то победы есть, достижения? На заметку Ларину - полный порядок и гармония чаще всего встречаются в заведениях ФСИН. Только вот вряд-ли ему захочется там оказатся.
На кладбище порядка и гармонии ещё больше
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