Газзаев считает, что Чеферин выступает в пользу российского футбола: «Мы должны приветствовать его позицию. Будем надеяться на скорое возвращение»

Теги Валерий Газзаев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Александер Чеферин Спорт-Экспресс Футбол

Валерий Газзаев высказался о словах президента УЕФА.

Александер Чеферина ранее заявил, что не видит проблемы в проведении товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Глава УЕФА Александер Чеферин уже неоднократно выступал в пользу российского футбола: он призывал допустить юношескую и молодежную сборные России к международным играм, сейчас он высказал свою позицию относительно матча России и Сербии. Мы должны ее только приветствовать.

То, что он высказывается в таком ключе, является показателем того, что сдвиг в правильную сторону есть. Будем надеяться, что вскоре российский футбол вернется на международную арену», – сказал бывший тренер сборной России.

Товарищеский матч Россия – Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве.

Президент УЕФА: «Бан России будет действовать, пока конфликт продолжается. Жаль спортсменов, они жертвы. От России давления нет, только от другой стороны»

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8 комментариев
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«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
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Ху летс зе догс аут?
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поясните уже ему и подобным что чиферин это не председатель президиума цк кпсс...
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Приветствовать нечего. Позиция УЕФА неизменна
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Толк то какой от его позиций какой,Валерий?)
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Все эти Чиферины ничего не решают. Там дяди посерьезней отдают команды "апорт" и "фас". Обращать внимание на мнение шестерок капитала никакого смысла нет.
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Ответ igls54
«Я хочу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы Господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай Чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу».
Сразу про это подумал)))
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