Чеферин об отличиях ситуаций России и Израиля: «Сложно комментировать, не хочу быть слишком конкретным. Мир сходит с ума»
Президент УЕФА сравнил ситуации Израиля и России.
Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.
Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.
– Раздавались призывы отстранить Израиль от международных соревнований. Недавно они были ненадолго дисквалифицированы Международной федерацией хоккея. Как вы разделяете их ситуацию и ситуацию России?
– Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, и мне сложно комментировать.
Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Я не хочу больше ничего говорить, – заявил Александер Чеферин в интервью The Guardian.
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А что тебе говорить? двойные стандарты налицо, что тебе скажут из за океана, то и делаешь
Те, кто могут говорить — не хотят, те, кто хотят — не могут.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
Разве Запад заставил их повышать пенсионный возраст,начинать войну в Украине,мобилизацию,сажать людей за "Нет войне",выпускать из тюрем насильников и убийц,сокращать на 25-30% финансирование медицины и ЖКХ?