Чеферин об отличиях ситуаций России и Израиля: «Сложно комментировать, не хочу быть слишком конкретным. Мир сходит с ума»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу сборная Израиля по футболу высшая лига Израиль Политика Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА сравнил ситуации Израиля и России.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.

Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.

– Раздавались призывы отстранить Израиль от международных соревнований. Недавно они были ненадолго дисквалифицированы Международной федерацией хоккея. Как вы разделяете их ситуацию и ситуацию России?

– Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, и мне сложно комментировать.

Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Я не хочу больше ничего говорить, – заявил Александер Чеферин в интервью The Guardian.

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43 комментария
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Красивый уход от ответа, я бы даже сказал, элегантный ))
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Очевидно, что такие вопросы решаются совсем в других кабинетах, а пешки типа чеферина просто делают, что сказано. Понятно, что ничего внятного он ответить не может
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За три месяца войны Израиля против Палестины погибло больше гражданских, чем за почти два года СВО на Украине. Это показывает, кто воюет с мирным населением, а кто нет.
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Ответ Павел Мельников
Комментарий скрыт
Нет, это по данным международных организаций гуманитарных
+15
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Мог бы просто сказать, что "Это другое".
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Лицемер
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лицемерие, двойные стандарты, русофобия - это западные скрепы
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Ответ Павел Мельников
Комментарий скрыт
Нет, это по данным ООН. Да и достаточно посмотреть пару видео с ковровыми бомбардировками Сектора Газа, и точечные обстрелы ВС РФ, чтобы любой человек с зачатками мозга сделал выводы
+7
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Я не хочу больше ничего говорить, – заявил Александер Чеферин в интервью The Guardian.
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А что тебе говорить? двойные стандарты налицо, что тебе скажут из за океана, то и делаешь
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Лицемеры
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Ответ Павел Мельников
Комментарий скрыт
Нет, это по данным мировых СМИ, западных в том числе
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+4
Ответ JENNINGS
Красивый уход от ответа, я бы даже сказал, элегантный ))
Ну не мог же он честно сказать, что западные хозяева приказали отстранить Россию
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«Я не хочу больше ничего говорить»
Те, кто могут говорить — не хотят, те, кто хотят — не могут.
Так выпьем же за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Чеферин: "Вы не понимаете, это другое!"
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мир действительно сходит с ума, в этом он прав
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Просто признайся, что ты выполняешь приказы исходящие из Госдепа! Не надо вилять и сбрасывать проблему с больной головы на здоровую, т.е., типа якобы мир сошёл с ума. Это только Европа давно сошла с ума, став преданными рабами США. Был бы ты сильным, последовательным и неподконтрольным Госдепу руководителем, то своим волевым решением отстранил так же евреев, как и нас. Тогда бы мир призадумался - справедливо ли отстранили РФ от соревнований? Но вы все слабаки и шестёрки. Двойные стандарты и тупые отмазки - ваше кредо!
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Да всё он хорошо понимает. Просто он является винтиком в системе и сам ничего принять не может без одобрения сверху
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Ну понятно вежливо послал нас на три буквы. короче двойные стандарты и всё.
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Ну там из Израиля стали наконец-то западные бренды все же уходить. Так что может и до УЕФА дойдет.
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Мир давно сошёл с ума. Я об этом тут давно пишу в разном контексте. Раньше уровень абсурда со стороны западных политиков можно было представить только на уровне фильмов-пародий или Симпсонов, в каком-то фильме из жанра антиутопии. Сразу вспоминаю сериал "Офис", когда Майкл выбежал из здания первым. "Если бы не выбежал первым, то на меня могли подать в суд". Тогда это было смешно, а сейчас это реальность. Запад уничтожает всё. Если раньше они хотя бы пытались делать вид, что они солидные ребята, то теперь они откровенно на всех плюют. В их заявлениях нет никакого уважения, никакой дипломатии, никакой этики. У них на полном серьёзе люди сверкают. Все эти повестки ЛГБТ, БЛМ, отсутствие всякой нравственности. Хотя когда-то Запад был в авангарде просвещения, науки. Были манеры, особое состояние души. Сейчас же они отказываются даже от своих традиций. Великих людей прошлого они вдруг начали называть расистами, диктаторами. Профессионалов в своём деле сейчас они массово увольняют, придумывая скандалы всякие. Ребята из Украины, вы действительно хотите, чтобы ваших детей обучали геи и лесбиянки? Чтобы ваших детей учили тому, что это всё хорошо? Хотите жить, как в Европе? Живите. Вы могли переехать в Европу. А сейчас вы туда только от войны бежите, чтобы женщин, мужчин и детей не призвали. Вы за это скакали на Майдане?
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Сложно комментировать, понимаю.. Когда функционер марионетка, то конечно, врял ли от него можно ждать конкретики. Правильно тут подметили - лицемер.
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"Я ничего не понимаю, мне сказали, что Россия это плохо, её топить нужно, да и вообще я с ума сошёл, что пристали" Немного неправильно передали настоящие слова Чеферина...
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Ответ Павел Мельников
Комментарий скрыт
а какие данные у представителей "этодругинного народа" вроде тебя?
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Ответ BBFFGG
лицемерие, двойные стандарты, русофобия - это западные скрепы
С каких это пор Кремль и ГД стали "западными"?
Разве Запад заставил их повышать пенсионный возраст,начинать войну в Украине,мобилизацию,сажать людей за "Нет войне",выпускать из тюрем насильников и убийц,сокращать на 25-30% финансирование медицины и ЖКХ?
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Ответ Павел Мельников
Ого, доверяем ООН, когда нам удобно. Ничего нового. Что же там за ковровые бомбардировки такие, что небольшую Газу полгода с землей равняют? По строительной пыли уже метают?
типичный представитель каца)
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Ответ JENNINGS
Сказал: https://www.sports.ru/football/1115800578-cheferin-rossiya-otstranenie.html
Хех, пропустил новость, спасибо
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Ответ Николай Бойко
Ну не мог же он честно сказать, что западные хозяева приказали отстранить Россию
Сказал: https://www.sports.ru/football/1115800578-cheferin-rossiya-otstranenie.html
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Здесь просто нет давления "от другой стороны".
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Потому что ты пес чеферин
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ахха, увидели мой комменты)))
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