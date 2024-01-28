Чеферин об отличиях ситуаций России и Израиля: «Сложно комментировать, не хочу быть слишком конкретным. Мир сходит с ума»

Президент УЕФА сравнил ситуации Израиля и России.

Российские футбольные клубы и сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой с февраля 2022 года на фоне ситуации на Украине.

Израильские команды продолжают выступление в турнирах, несмотря на продолжающийся конфликт с Палестиной.

– Раздавались призывы отстранить Израиль от международных соревнований. Недавно они были ненадолго дисквалифицированы Международной федерацией хоккея. Как вы разделяете их ситуацию и ситуацию России?

– Не хочу быть слишком конкретным в этом вопросе. Мы следим за каждой ситуацией, в том числе и этой, и мне сложно комментировать.

Мир сходит с ума, каждый день у нас конфликт (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru). Я не хочу больше ничего говорить, – заявил в интервью The Guardian.