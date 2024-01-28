Чеферин про обнуление срока: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын. Это не так, поправка ничего не значит. Не уверен, баллотироваться ли в 2027-м»

Глава УЕФА Александер Чеферин объяснил идею обнуления срока.

Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Бывший полузащитник « » и сборной Хорватии Звонимир Бобан, с 2021 года занимавший в УЕФА должность руководителя футбольного департамента, покинул свой пост в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций.

– Уход Бобана вызвал шок в УЕФА. Почему вы считаете необходимыми менять устав, ведь это позволит вам сохранить пост до 2031 года, если вы снова будете баллотироваться?

– Его уход не вызвал никаких существенных сбоев, не говоря уже о шоковых волнах в УЕФА или европейском футбольном сообществе, даже если он был неожиданным. Мы обсудим этот вопрос, когда наступит подходящее время, возможно, после конгресса [8 февраля в Париже, где могут быть утверждены изменения].

Что касается изменений, есть юридический вопрос и фактический. Юридический вопрос: в 2017 году у нас был конгресс, и я предложил ограничение срока полномочий, которое было внесено в устав. Но формулировка была настолько неясной, что де-факто у нас не было ограничений по срокам, потому что после каждого изменения устава все ранее отработанные сроки не засчитывались. В то время я этого не знал.

Поэтому в 2018 году наша администрация изменила формулировку, чтобы каждый раз привязывать ее к существующему уставу. Но это было сделано без одобрения конгресса, которое является обязательным, и без одобрения любого другого органа УЕФА, что делает это положение недействительным.

Мы делаем это для того, чтобы прояснить данное положение, а если не прояснить его, то не будет никаких ограничений, и я смогу баллотироваться вечно. Есть один клоун из одной из федераций, который ежедневно звонит в другие федерации и медиа и ноет «это заговор», не говоря ничего ни мне, ни руководству УЕФА. Другие федерации проинформировали нас о его поведении, и они смеются над ним и его действиями.

Меня никто не спрашивал об этом, и я рад, что могу объяснить. Однозначно заявляю: независимо от того, будут ли предложенные изменения реализованы или нет, это не повлияет на право меня или любого другого члена исполнительного комитета баллотироваться на новый срок.

Фактический вопрос заключается в том, хочу ли я баллотироваться в 2027 году? Я сообщу об этом медиа, когда придет время. Честно говоря, я так устал после всего, что мы пережили за последние годы, что не уверен. Но если ничего не изменится, у нас не будет ограничений по срокам. Это очень просто.

– Бобан явно не согласен. В заявлении он язвительно отозвался о ваших «личных устремлениях» и предполагаемом отходе от реформ, которые вы проводили.

– Он не заслуживает моего комментария. Люди, которые знают и его, и меня, естественно, сделают свои выводы.

– Независимо от юридических аспектов, не является ли оптика решения сложной для вас? Мы живем в мире, где лидеры все чаще пытаются ухватиться за власть и подорвать демократию. Многие люди будут воспринимать это так.

– Это фактический вопрос, и я отвечу на него, когда придет время. Не думаю, что мне хочется обсуждать его сейчас. Честно говоря, людей это мало волнует. Я слышал, как ваш коллега из Англии сказал: «Мы публикуем это, но наших читателей это не волнует». Это большая проблема для медиа и некоторых людей, которые считают себя моральными авторитетами, пока это не совпадает с их личными интересами.

Эта поправка ничего не значит. Но ее представили как «вау», и я стал Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Сейчас, пока я не объявил о решении, сложно что-либо говорить, – сказал Чеферин в интервью The Guardian.

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