Чеферин про обнуление срока: «Все подали так, будто я Ким Чен Ын. Это не так, поправка ничего не значит. Не уверен, баллотироваться ли в 2027-м»

Теги УЕФА Звонимир Бобан Александер Чеферин Ким Чен Ын Футбол

Глава УЕФА Александер Чеферин объяснил идею обнуления срока.

Ранее стало известно, что Чеферин хочет внести поправки к уставу УЕФА и обнулить свой первый президентский срок, что позволит ему баллотироваться на пост в 2027 году.

Бывший полузащитник «Милана» и сборной Хорватии Звонимир Бобан, с 2021 года занимавший в УЕФА должность руководителя футбольного департамента, покинул свой пост в знак протеста против действий президента Союза европейских футбольных ассоциаций.

– Уход Бобана вызвал шок в УЕФА. Почему вы считаете необходимыми менять устав, ведь это позволит вам сохранить пост до 2031 года, если вы снова будете баллотироваться?

– Его уход не вызвал никаких существенных сбоев, не говоря уже о шоковых волнах в УЕФА или европейском футбольном сообществе, даже если он был неожиданным. Мы обсудим этот вопрос, когда наступит подходящее время, возможно, после конгресса [8 февраля в Париже, где могут быть утверждены изменения].

Что касается изменений, есть юридический вопрос и фактический. Юридический вопрос: в 2017 году у нас был конгресс, и я предложил ограничение срока полномочий, которое было внесено в устав. Но формулировка была настолько неясной, что де-факто у нас не было ограничений по срокам, потому что после каждого изменения устава все ранее отработанные сроки не засчитывались. В то время я этого не знал.

Поэтому в 2018 году наша администрация изменила формулировку, чтобы каждый раз привязывать ее к существующему уставу. Но это было сделано без одобрения конгресса, которое является обязательным, и без одобрения любого другого органа УЕФА, что делает это положение недействительным.

Мы делаем это для того, чтобы прояснить данное положение, а если не прояснить его, то не будет никаких ограничений, и я смогу баллотироваться вечно. Есть один клоун из одной из федераций, который ежедневно звонит в другие федерации и медиа и ноет «это заговор», не говоря ничего ни мне, ни руководству УЕФА. Другие федерации проинформировали нас о его поведении, и они смеются над ним и его действиями.

Меня никто не спрашивал об этом, и я рад, что могу объяснить. Однозначно заявляю: независимо от того, будут ли предложенные изменения реализованы или нет, это не повлияет на право меня или любого другого члена исполнительного комитета баллотироваться на новый срок.

Фактический вопрос заключается в том, хочу ли я баллотироваться в 2027 году? Я сообщу об этом медиа, когда придет время. Честно говоря, я так устал после всего, что мы пережили за последние годы, что не уверен. Но если ничего не изменится, у нас не будет ограничений по срокам. Это очень просто.

– Бобан явно не согласен. В заявлении он язвительно отозвался о ваших «личных устремлениях» и предполагаемом отходе от реформ, которые вы проводили. 

– Он не заслуживает моего комментария. Люди, которые знают и его, и меня, естественно, сделают свои выводы.

– Независимо от юридических аспектов, не является ли оптика решения сложной для вас? Мы живем в мире, где лидеры все чаще пытаются ухватиться за власть и подорвать демократию. Многие люди будут воспринимать это так.

– Это фактический вопрос, и я отвечу на него, когда придет время. Не думаю, что мне хочется обсуждать его сейчас. Честно говоря, людей это мало волнует. Я слышал, как ваш коллега из Англии сказал: «Мы публикуем это, но наших читателей это не волнует». Это большая проблема для медиа и некоторых людей, которые считают себя моральными авторитетами, пока это не совпадает с их личными интересами.

Эта поправка ничего не значит. Но ее представили как «вау», и я стал Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Это не так, и решение, баллотироваться или нет, зависит только от меня. Сейчас, пока я не объявил о решении, сложно что-либо говорить, – сказал Чеферин в интервью The Guardian.

В УЕФА раскол из-за обнуления Чеферина – ушел даже ближайший союзник

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51 комментарий
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Будем откровенны: Ким Чен Ын - не тот человек, которого Чеферин мог бы привести в пример)
Тут должна быть другая фамилия.
+147
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+128
Где то я это уже слышал
+82
-1
+81
Ты конечно не решил. Но по опыту одной там страны, обнуление происходит так - Великий Вождь якобы не знает будет ли он вновь баллотироваться. Потом обнуление принимают. И Великого Вождя якобы ну очень просят остаться. Всей страной на коленях ползают (в лице депутатов), и он конечно соглашается, не может же бросить народ
+71
-3
+68
Ответ Aleksandr Danilov
Где то я это уже слышал
и отвечает на вопросы размыто, тоже где то кажется видали
+35
-1
+34
Что-то до боли знакомое
+30
-1
+29
Че Фе Рин
+15
-2
+13
Ответ Михон Мясной
Будем откровенны: Ким Чен Ын - не тот человек, которого Чеферин мог бы привести в пример) Тут должна быть другая фамилия.
Играем в поле чудес)
+13
0
+13
>Все подали так, будто я Ким Чен Ын
Кхе-кхе, тут с другим чуваком сравнивать надо)
+16
-3
+13
А у него тоже есть своя Терешкова?
+12
0
+12
Переносимся в 2027 год.

- Уважаемый Александр Чеферин, я журналист канала "Правда" и у меня следующий вопрос, сейчас когда в такой сложный момент, в борьбе с Суперлигой, вы будете баллотироваться на должность Главы УЕФА?

(Чеферин, чуть смущаясь )

- Вот-с, товарищ из известного канала спросил, буду ли я баллотироваться? Если брать по времени, конечно вы правы, сейчас время очень ответственное и важное, и у меня встречный вопрос, к вам... А вы ПОДДЕРЖИТЕ мою кандидатуру?

(Слезы, овации, радость)
+10
0
+10
Ты там ничего не попутал?)
+10
-3
+7
« это другое »
+5
0
+5
Тебе никогда не быть таким как Ким. Для этого нужны яйца!
+6
-2
+4
Ответ Михон Мясной
Будем откровенны: Ким Чен Ын - не тот человек, которого Чеферин мог бы привести в пример) Тут должна быть другая фамилия.
побоялся))
+5
-1
+4
Европейцы доиграются до того, что происходит в политике РФ сейчас, не сменяемость власти - худшее, что может случиться со страной/организацией. «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» (с) А. Линкольн
+8
-4
+4
Да не, все сравнивали с одним дедом.
+8
-4
+4
Ответ Алешка Терминатор
Будем откровенны: сменяемость власти ради сменяемости власти - это тупейшая тупость. И инструмент для контроля страны извне. На самом деле когда-то сменяемость власти полезна, когда-то - вредна, когда-то - не оказывает влияния на протекающие процессы. Если тот же Путин - качественно руководит Россией, имеет хорошее физическое и ментальное здоровье, то пусть остаётся у власти до 2036 года - это выгодно практически всем россиянам. За исключением небольшого количества граждан с IQ ниже 70, которые топят за сменяемость власти, просто потому что "так положено".
очень странная позиция, вообще сменяемость власти при капитализме, это инструмент давления на власть простого народа, когда политик долго находится у власти, узурпирует все ветви власти , включая судебные, и исполнительные ветви, в итоге у чиновников всех властей самое главное становится это показать картинку президенту, так как все зависит только от его видения ситуации, ну и самое главное как и кому передавать власть в дальнейшем? как система заточенная на одного человека будет функционировать в дальнейшем? не приведет ли это в дальнейшем к развалу? узурпация власти, как и переписывания конституции создаёт довольно опасный прецедент.....
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+3
Ну че сразу Ким Чен Ын
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А что Ын? Сильный лидер независимой страны, вызывает только уважение!
+7
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+2
Ты Ким Чеф Ер Ин
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Просто объявлю в последний момент что УЕФА должен возглавить опять я и останусь😂😂😂
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ООО, какие-же легендарные "до выборов еще далеко, давайте работать", знаем-плавали)
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Ага, посмеши, привет тебе из России
+1
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"Есть один клоун из одной из федераций, который ежедневно звонит в другие федерации и медиа и ноет «это заговор», не говоря ничего ни мне, ни руководству УЕФА. Другие федерации проинформировали нас о его поведении, и они смеются над ним и его действиями".

Клоун здесь только один и это Чиферин.
+3
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Сколько же новых открытий хомячки сделали для себя за последние два года, даже завидую немного)
+2
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буква Пэ.
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Ответ Николай Бойко
>И Великого Вождя якобы ну очень просят остаться Недавно узнал, что первым такой манёвр осуществил Октавиан Август, римский император. Метод оказался рабочим..
Москва - третий Рим
+1
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«Все подали так, будто я Ким Чен ЫН. Это не так, я Владимир Путин» - А. Чеферин (с)
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ИМХО персонаж теряет связь с реальностью.Бобан у него его комментария не заслуживает,президент одной из федераций-клоун.
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Не уверен - не баллотируйся!
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