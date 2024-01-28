Глава УЕФА Чеферин: «ФФП хорошо работает. В футболе Давид может победить Голиафа»
Президент УЕФА заявил, что финансовый фэйр-плей работает хорошо.
– Как можно улучшить ситуацию для тех, кто не принадлежит к числу самых богатых?
– Финансовый фэйр-плей, на мой взгляд, работает хорошо. Мы ограничили расходы клубов на зарплаты, трансферы и агентов до 70% от их доходов.
Но вы должны понимать одну вещь: нашу главную газету [в Словении] читает 1% от вашего числа читателей (Чеферин дает интервью The Guardian – Sports.ru). Как вы реализуете финансовый фэйр-плей на медиарынке?
Рынки есть рынки, и невозможно сделать так, чтобы словенский клуб был на том же или похожем финансовом уровне, что и английские клубы. Трудно сократить разрыв между большими и маленькими, но мы можем остановить его рост или хотя бы попытаться его контролировать.
Мы пытаемся это сделать с помощью ФФП и, конечно, благодаря тому, что 36 клубов теперь квалифицируются на групповые этапы в трех наших мужских турнирах. Преимущество футбола в том, что Давид может победить Голиафа, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.
В обычной жизни это привело к череде революций.
Суперлига и есть такая революция.
Поэтому скоро УЕФА рухнет, как прогнившая монархия.
Барселона-2, Бавария-2, Челси-2, Реал М-5, Ливерпуль, МанСити-1.
"Давид может победить Голиафа" - кто тут Давид?
И не надо тут Ювентусом тыкать... с уходом Аллегри и кучей тупых трансферов. С которыми до сих пор не разгребли. Себе напомни, за одно о ЦСКА, который Реал обыграл или про Шериф молдавский, на что только это повлияло?
"Твой" ФФП и был придуман, чтобы ни Зенит, ни ЦСКА, ни Шахтер, ни прочие Стяуа с Црвеной Звездой, никогда ничего в Европе больше не выиграли.
А суперлига давно была, только названия периодически меняет от Серии А, до Ла Лиги с АПЛ. Так что если что и измениться, в новом формате, так это только Брайтоны и Брентфорды заменят те же Аяксы и Бенфики.