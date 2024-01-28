Глава УЕФА Чеферин: «ФФП хорошо работает. В футболе Давид может победить Голиафа»

Президент УЕФА заявил, что финансовый фэйр-плей работает хорошо.

– Как можно улучшить ситуацию для тех, кто не принадлежит к числу самых богатых?

– Финансовый фэйр-плей, на мой взгляд, работает хорошо. Мы ограничили расходы клубов на зарплаты, трансферы и агентов до 70% от их доходов.

Но вы должны понимать одну вещь: нашу главную газету [в Словении] читает 1% от вашего числа читателей (Чеферин дает интервью The Guardian – Sports.ru). Как вы реализуете финансовый фэйр-плей на медиарынке?

Рынки есть рынки, и невозможно сделать так, чтобы словенский клуб был на том же или похожем финансовом уровне, что и английские клубы. Трудно сократить разрыв между большими и маленькими, но мы можем остановить его рост или хотя бы попытаться его контролировать.

Мы пытаемся это сделать с помощью ФФП и, конечно, благодаря тому, что 36 клубов теперь квалифицируются на групповые этапы в трех наших мужских турнирах. Преимущество футбола в том, что Давид может победить Голиафа, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.