Глава УЕФА Чеферин: «ФФП хорошо работает. В футболе Давид может победить Голиафа»

Теги премьер-лига Англия УЕФА высшая лига Словения финансовый фэйр-плей Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА заявил, что финансовый фэйр-плей работает хорошо.

– Как можно улучшить ситуацию для тех, кто не принадлежит к числу самых богатых?

– Финансовый фэйр-плей, на мой взгляд, работает хорошо. Мы ограничили расходы клубов на зарплаты, трансферы и агентов до 70% от их доходов.

Но вы должны понимать одну вещь: нашу главную газету [в Словении] читает 1% от вашего числа читателей (Чеферин дает интервью The Guardian – Sports.ru). Как вы реализуете финансовый фэйр-плей на медиарынке?

Рынки есть рынки, и невозможно сделать так, чтобы словенский клуб был на том же или похожем финансовом уровне, что и английские клубы. Трудно сократить разрыв между большими и маленькими, но мы можем остановить его рост или хотя бы попытаться его контролировать.

Мы пытаемся это сделать с помощью ФФП и, конечно, благодаря тому, что 36 клубов теперь квалифицируются на групповые этапы в трех наших мужских турнирах. Преимущество футбола в том, что Давид может победить Голиафа, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

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34 комментария
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За последние 20 лет ЛЧ брали только мешки...ФФП ни как не изменила ситуацию, сделав положение богатых еще более прочным...не представляю себе, что это еврокубок сегодня может завоевать клуб уровня Стяуа, Црвена Зв... или Марсель...
+29
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+24
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Полностью согласен со словами Чеферина. Примеры Аякса, Жироны и Байера существуют.
Говорит болельщик Ман Сити😂
+24
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+20
Брешет и не краснеет. ФФП лишь закрепил статус-кво, сложившееся на момент введения ФФП. Богатые становятся все богаче, бедные - еще беднее. Раньше бедный клуб мог привлечь инвестиции со стороны и стать топом, как МС. Теперь это запрещено.
В обычной жизни это привело к череде революций.
Суперлига и есть такая революция.
Поэтому скоро УЕФА рухнет, как прогнившая монархия.
+14
-3
+11
Ответ King Kong.
За последние 20 лет ЛЧ брали только мешки...ФФП ни как не изменила ситуацию, сделав положение богатых еще более прочным...не представляю себе, что это еврокубок сегодня может завоевать клуб уровня Стяуа, Црвена Зв... или Марсель...
Так задача ФФП защита элит по типу Реала, Барсы, Баварии, МЮ, так что то что ЛЧ, берут только подобные клубы показывает, что ФФП работает, так как УЕФА и хотела
+10
-1
+9
Победители Лиги Чемпионов с начала введения ФФП:
Барселона-2, Бавария-2, Челси-2, Реал М-5, Ливерпуль, МанСити-1.
"Давид может победить Голиафа" - кто тут Давид?
+3
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+3
Ответ SaH4r.
Говорит болельщик Ман Сити😂
у человека ник Клуб с историей со значком Сити - вряд ли это их болельщик, скорее, наоборот)
+4
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+3
Ответ King Kong.
За последние 20 лет ЛЧ брали только мешки...ФФП ни как не изменила ситуацию, сделав положение богатых еще более прочным...не представляю себе, что это еврокубок сегодня может завоевать клуб уровня Стяуа, Црвена Зв... или Марсель...
Клубы уровня Стяуа, ЦЗ и Марселя даже если и убрать ФФП всё равно не смогут завоевать ЛЧ. Да и Порту брал ЛЧ 20 лет назад
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Почему же в таком случае ЛЧ берут только Голиафы?))
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Ответ евГений
Тебе напомнить как Ювентус 3 сезона подряд выбивали Аяксы и Лионы? Также Аякс выбивал Реал. Сити Пепа проигрывал Монако с молодым Мбаппе. В том же сезоне Монако выиграл чемпионат Франции. Тоттенхэм был в 1 матче от победы в ЛЧ (это было в тот сезон, когда они потратили ровно 0 евро на трансферы). Смешно слышать все эти обидки на ффп, когда есть куча примеров того как менее богатые клубы одолевают более богатых. Особенно от поклонников «честного Дяди фло» и его отличной идеи с Суперлигой только для избранных.
Монако с Мбаппе, за гранью, ага бюджетный клуб :) Тоттенхем, конечно, благодаря ФФП пролез в финал, прибив как-раз Аякс, в полуфинале, из топ-4 АПЛ. Давид? :))
И не надо тут Ювентусом тыкать... с уходом Аллегри и кучей тупых трансферов. С которыми до сих пор не разгребли. Себе напомни, за одно о ЦСКА, который Реал обыграл или про Шериф молдавский, на что только это повлияло?
"Твой" ФФП и был придуман, чтобы ни Зенит, ни ЦСКА, ни Шахтер, ни прочие Стяуа с Црвеной Звездой, никогда ничего в Европе больше не выиграли.
А суперлига давно была, только названия периодически меняет от Серии А, до Ла Лиги с АПЛ. Так что если что и измениться, в новом формате, так это только Брайтоны и Брентфорды заменят те же Аяксы и Бенфики.
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Победить, конечно, может (как правило, в кубковом формате), но при чем здесь ФФП?
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Забыли дописать - [смеётся]
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Если что мы опять кого-то типа Аек или стяуа накажем
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Комментарий удален пользователем
Мог. Сейчас хоть какой-то интерес есть только в турнирах сборных
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ФФП отлично работает. Такие мешки как дюдиландж и работнички не могут сломать футбол своими тратами :))
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шо ?
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Забавно как Ньюкасл, у которого по факту денег больше всех, не может вписаться в ФФП. А потом что-то про честную конкуренцию говорит
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Ему с такой долей лицемерия и подмены понятий надо в Госдуме быть
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Ффп хорошо работает и приносит очень много денег Чиферину
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Ответ King Kong.
За последние 20 лет ЛЧ брали только мешки...ФФП ни как не изменила ситуацию, сделав положение богатых еще более прочным...не представляю себе, что это еврокубок сегодня может завоевать клуб уровня Стяуа, Црвена Зв... или Марсель...
Абсолютно верно)
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Ответ King Kong.
За последние 20 лет ЛЧ брали только мешки...ФФП ни как не изменила ситуацию, сделав положение богатых еще более прочным...не представляю себе, что это еврокубок сегодня может завоевать клуб уровня Стяуа, Црвена Зв... или Марсель...
Если в эти 20 входит сезон 2003/2004, то был целый финал небогатых клубов (Порту-Монако), да и тот же Интер не был никогда прям мешок мешком
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Ответ Lindeman
Клубы уровня Стяуа, ЦЗ и Марселя даже если и убрать ФФП всё равно не смогут завоевать ЛЧ. Да и Порту брал ЛЧ 20 лет назад
смогут. знаешь почему сейчас они не могут?? потому что ФФП есть. если не было то богатые владельцы клубов смогли купить дорогих игроков и по больше но из за ФФП не могут тратить много денег от пробили. например если стяу в год зарабатывает 50 млн то могут брать столько же но не больше из за ффп
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Ответ Ruscello
Победители Лиги Чемпионов с начала введения ФФП: Барселона-2, Бавария-2, Челси-2, Реал М-5, Ливерпуль, МанСити-1. "Давид может победить Голиафа" - кто тут Давид?
Сити же!!! Бедные и несчастные....
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Ага, Сити и ПСЖ подтвердят, отлично работает!
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