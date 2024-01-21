«Бавария» отстает от «Байера» на 7 очков, имея матч в запасе. Они встретятся 10 февраля
«Бавария» по итогам 18-го тура отстала от «Байера».
Команда Томаса Тухеля уступила «Вердеру» (0:1) на своем поле. Леверкузенцы вчера обыграли «Лейпциг» (3:2) в гостях.
На данный момент между «Баварией», идущей второй, и «Байером», возглавляющим таблицу, 7 очков. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе.
Команды встретятся 10 февраля.
Даже если Бавария обыграет Леверкузен, ещё будет много матчей и если к последнему туру у кого то не будет 4 очкового преимущества,вопрос чемпионства будет открытым.
Ладно, беру свои слова обратно, если уж тут такое, то Бройлер 04 может и поборется за чемпионство.