«Бавария» отстает от «Байера» на 7 очков, имея матч в запасе. Они встретятся 10 февраля

Теги Бавария Вердер Байер бундеслига Германия Томас Тухель Футбол

«Бавария» по итогам 18-го тура отстала от «Байера».

Команда Томаса Тухеля уступила «Вердеру» (0:1) на своем поле. Леверкузенцы вчера обыграли «Лейпциг» (3:2) в гостях.

На данный момент между «Баварией», идущей второй, и «Байером», возглавляющим таблицу, 7 очков. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе.

Команды встретятся 10 февраля.

Материалы по теме

57 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Первая победа Вердера за 16 лет...1:5 от Айнтрахта... Вылет из кубка от фиг пойми кого. Чемпионство имени Боруссии. Тухель - браво. Рекорды за рекордами.
+99
-1
+98
Безумно хочется, чтобы Байер стал чемпионом, но блин, Харри Кейн... Как жаль его, если останется и в этом сезоне без трофеев. Почему эти два события начали происходить одновременно...
+87
-6
+81
Если Байер станет чемпионом, то они обязаны поставить памятник Алонсо
+85
-4
+81
Ответ QWertY
Если Байер станет чемпионом, то они обязаны поставить памятник Алонсо
И Кейну
+58
-8
+50
Желаю Байеру стать чемпионами
+37
-3
+34
Ответ Roman
И Кейну
Скорее Тухелю.
+35
-2
+33
Как похорошела Бавария при Тухеле. Очень рад за Байер!
+22
-3
+19
Не ну рил с приходом Тухеля в Германии стабильно интрига: в прошлом году одни жёлтые позорники могли стать чемпионами, теперь шанс у Байера. Главное опять все не слить.
+18
-1
+17
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Первая победа Вердера за 16 лет...1:5 от Айнтрахта... Вылет из кубка от фиг пойми кого. Чемпионство имени Боруссии. Тухель - браво. Рекорды за рекордами.
За то Дармштадтам всяким напихали охапку целую)
+15
-1
+14
Ответ Акира_1
Не ну рил с приходом Тухеля в Германии стабильно интрига: в прошлом году одни жёлтые позорники могли стать чемпионами, теперь шанс у Байера. Главное опять все не слить.
Стоит отдать ему должное. Чемпионат Германии заиграл за то новыми красками)
+13
0
+13
Ответ Артём Петров
За то Дармштадтам всяким напихали охапку целую)
зато при первом же пропущенном голе начинают играть словно в штаны навалили. Если б условные Дармштадты первыми открывали счет- могут и им слить. Печаль конечно.
+11
0
+11
дело Салихамиджича живет
+11
-1
+10
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Безумно хочется, чтобы Байер стал чемпионом, но блин, Харри Кейн... Как жаль его, если останется и в этом сезоне без трофеев. Почему эти два события начали происходить одновременно...
Ирония судьбы
+10
0
+10
Ответ Dvin
Желаю Байеру стать чемпионами
Еще много матчей впереди, Байер играет на пределе, рано или поздно начнут терять очки
+12
-2
+10
Ничего себе Вердер! Тряхнул стариной!
+8
0
+8
Ответ Isa Babaev
Еще много матчей впереди, Байер играет на пределе, рано или поздно начнут терять очки
На каком пределе играет Байер? Ладно бы на соплях очки добывали, но они в 3 раза превосходят каждого соперника по моментам. Еще вернутся африканцы с кубка, в обороне понадежнее станет, а характер им Алонсо уже привил. Главное, травм избежать.
+8
0
+8
Аура Тоттенхэма пошла полным ходом. Эффект Кейна и Дайера
+7
0
+7
Что Бавария, что Тухель вызывают омерзение, надеюсь в этом то году Байер отберет титул у них
+7
-1
+6
Ерунда. Для Баварии такая фора - это мелочи. Ну в Байер на пару с Дортмундом те ещё неверкузены
+6
0
+6
Кейн станет мемом века
+6
-1
+5
Фермер лига да? 🤡🤡🤡
+5
0
+5
Ничего не решится 10 февраля.Только в мае
Даже если Бавария обыграет Леверкузен, ещё будет много матчей и если к последнему туру у кого то не будет 4 очкового преимущества,вопрос чемпионства будет открытым.
+5
0
+5
Теперь ясно, что Триппьера в Баварии точно не будет. Тут бы Кейна с Дайером куда пристроить..
+4
0
+4
Пора возвращать Флика. Тухель стух
+4
0
+4
10-ого февраля состоится финал. Решающий матч по моему
+6
-2
+4
Охренеть, Вердер впервые за фиг знает сколько времени выиграл у Баварии на Альянц Арене, сколько раз их там громили с неприличными счетами.

Ладно, беру свои слова обратно, если уж тут такое, то Бройлер 04 может и поборется за чемпионство.
+4
0
+4
И это у байера ещё игроки уехали на кубок Африки, а также несколько травмиравно, просто красавчики :)
+4
0
+4
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Безумно хочется, чтобы Байер стал чемпионом, но блин, Харри Кейн... Как жаль его, если останется и в этом сезоне без трофеев. Почему эти два события начали происходить одновременно...
Ну тем и прекрасно! Либо Байер станет чемпионом, либо Кейн! Один из вечных лузеров будет с трофеем!
+2
0
+2
Надо звать Мауриньо
+1
0
+1
Ответ Barca, Liverpool_forever
Кейн станет мемом века
Да, ладно зато попытался, а вот если ТТХ апл без него возьмёт, то это был бы мемище, но конечно такого не произойдёт
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий