«Бавария» отстает от «Байера» на 7 очков, имея матч в запасе. Они встретятся 10 февраля

«Бавария» по итогам 18-го тура отстала от «Байера».

Команда Томаса Тухеля уступила « » (0:1) на своем поле. Леверкузенцы вчера обыграли «Лейпциг» (3:2) в гостях.

На данный момент между «Баварией», идущей второй, и « », возглавляющим таблицу, 7 очков. При этом у мюнхенцев есть матч в запасе.

Команды встретятся 10 февраля.