«Байер» считает, что Алонсо останется в клубе еще на сезон, несмотря на интерес «Ливерпуля»

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Футбол

«Байер» рассчитывает, что Хаби Алонсо останется в клубе еще на сезон.

В клубе из Леверкузена знают, что «Ливерпуль» проявляет интерес к 42-летнему специалисту в связи с будущим уходом Юргена Клоппа. 

Однако в «Байере» сохраняют оптимизм и полагают, что Алонсо не покинет клуб летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Тренер вовлечен в планирование состава на сезон-2024/25. 

Контракт испанского специалиста с клубом действует до 2026 года. 

Алонсо о том, что может возглавить «Ливерпуль»: «Я счастлив в «Байере». Не думаю о том, что будет дальше. Уважаю Клоппа, восхищался им и раньше»

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10 комментариев
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Надо смотреть по составу. Если всех распродадут как в свое время было в Монако. Смысла нет там оставаться.
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Согласен, нужно развить и закрепить успех.
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Зачем Алонсо оставаться в Байере, если будет конкретное предложение от топ-клуба? Без шансов.
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От таких приглашений просто так не отказываются, если оно будет
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Надеюсь, что есть внутренняя договоренность.
+ посмотреть на Алонсо со своим составом (надеюсь, не многих разберут) в ЛЧ будет очень интересно.
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время покажет. удачи Алонсо
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Байер может и расчитывает,но сам Алонсо наверняка хотел бы попытать счастье потренировать клуб уровня Ливерпуля,с почти неограниченным бюджетом.
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Ответ Evgen_Hazard
Согласен, нужно развить и закрепить успех.
Пока еще ничего не было
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