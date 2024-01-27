«Байер» считает, что Алонсо останется в клубе еще на сезон, несмотря на интерес «Ливерпуля»

«Байер» рассчитывает, что Хаби Алонсо останется в клубе еще на сезон.

В клубе из знают, что «Ливерпуль» проявляет интерес к 42-летнему специалисту в связи с будущим уходом Юргена Клоппа.

Однако в «Байере» сохраняют оптимизм и полагают, что Алонсо не покинет клуб летом, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. Тренер вовлечен в планирование состава на сезон-2024/25.

Контракт испанского специалиста с клубом действует до 2026 года.

Алонсо о том, что может возглавить «Ливерпуль»: «Я счастлив в «Байере». Не думаю о том, что будет дальше. Уважаю Клоппа, восхищался им и раньше»