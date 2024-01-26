Мартинес о Бруну: «Его мозг работает очень активно во время матчей, он хорошо читает игру и обладает лидерскими качествами»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Роберто Мартинес квалификация Евро-2024 Бруну Фернандеш Футбол

Роберто Мартинес высказался о работе мозга Бруну Фернандеша во время матчей.

Португалия выиграла 10 из 10 матчей в квалификации Евро-2024. Хавбек «Манчестер Юнайтед» провел все игры, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

«У Бруну есть лидерские качества. Во время матчей его мозг работает очень активно, он всегда оценивает, что происходит на поле. Он очень хорошо читает игру, может действовать на нескольких позициях.

Он много забил и сыграл очень важную роль [в отборочном турнире]. Он играл на четырех разных позициях на очень высоком уровне», – сказал главный тренер сборной Португалии Мартинес в интервью Lusa.

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4 комментария
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Бруно в сборной лучший игрок с отрывом. С этим глупо спорить
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Ответ QWertY
Бруно в сборной лучший игрок с отрывом. С этим глупо спорить
Ди Мария лучший игрок в сб.Аргентине с большим отрывом. С этим глупо спорить
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