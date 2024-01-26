Мартинес о Бруну: «Его мозг работает очень активно во время матчей, он хорошо читает игру и обладает лидерскими качествами»

Роберто Мартинес высказался о работе мозга Бруну Фернандеша во время матчей.

Португалия выиграла 10 из 10 матчей в квалификации Евро-2024. Хавбек « » провел все игры, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач.

«У Бруну есть лидерские качества. Во время матчей его мозг работает очень активно, он всегда оценивает, что происходит на поле. Он очень хорошо читает игру, может действовать на нескольких позициях.

Он много забил и сыграл очень важную роль [в отборочном турнире]. Он играл на четырех разных позициях на очень высоком уровне», – сказал главный тренер сборной Португалии Мартинес в интервью Lusa.