Алли Маккойст: «Бруну был бы лучшим игроком в топ-команде»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алли Маккойст Бруну Фернандеш Футбол

Алли Маккойст высказался о Бруну Фернандеше.

Маккойст оценил игру португальца против «Уигана» (2:0) в Кубке Англии.

«Я внимательно наблюдал за Бруну, и он, вероятно, был лучшим игроком «МЮ», но нужно учитывать, что «Юнайтед» не был хорош. На самом деле я думаю, что он был бы лучшим игроком в топ-команде.

При этом мне показалось, что пенальти, назначенный в тот вечер, был позорным, должен сказать.

Полагаю, окружение и все, что происходило вокруг Бруну, немного подпортило ему настроение. Он последний игрок, на кого стоит показывать пальцем», – сказал экс-игрок сборной Шотландии в интервью talkSPORT.

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6 комментариев
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Бруну вызывает двоякие ощущения. Да, безусловно как игрок, он - топ, шикарный плеймейкер. Он, именно как игрок - лидер по своей сущности, но не лидер по духу. Когда игра не идет у клуба, зачастую вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию, он поддается общему негативу, начинает грубить, хамить, психовать.
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Алли Макойст, один из той славной банды шотландцев из 80-90х
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Красиво)
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Ответ Саша Белый
Один в один как Роналду) Просто у команд Роналду никогда не было таких затяжных провальных периодов
До Роналду там цедая вселенная. Бруну даже до Деку уже не дорасти
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Ответ zip13
Алли Макойст, один из той славной банды шотландцев из 80-90х
Футболист и комментатор старых фифа
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