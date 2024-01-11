Алли Маккойст: «Бруну был бы лучшим игроком в топ-команде»

Алли Маккойст высказался о Бруну Фернандеше.

Маккойст оценил игру португальца против «Уигана» (2:0) в Кубке Англии.

«Я внимательно наблюдал за Бруну, и он, вероятно, был лучшим игроком «МЮ», но нужно учитывать, что «Юнайтед» не был хорош. На самом деле я думаю, что он был бы лучшим игроком в топ-команде.

При этом мне показалось, что пенальти, назначенный в тот вечер, был позорным, должен сказать.

Полагаю, окружение и все, что происходило вокруг Бруну, немного подпортило ему настроение. Он последний игрок, на кого стоит показывать пальцем», – сказал экс-игрок сборной Шотландии в интервью talkSPORT.

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