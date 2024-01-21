Кин о манере игры Бруну: «Она выделяется, когда у команды трудности, и вы говорите: «Это дорого обходится». Ему бы все сходило с рук, если бы «МЮ» чаще побеждал»

Рой Кин высказался о стиле игры Бруну Фернандеша.

«Если понаблюдать за ним, то в сборной он делает то же самое [свободно перемещается по полю]. Это не может полностью зависеть от тренеров.

Если игрок делает все это и по-прежнему творит магию, ему это почти прощается. Но если делать то же самое в команде, испытывающей трудности, это становится заметно. И вы говорите: «Это дорого нам обходится, ты нас убиваешь».

Думаю, если вспомнить его карьеру, он делал это в каждой команде. Это его черта – его уже не изменить.

Это сходило бы ему с рук, если бы «Юнайтед» чаще побеждал, а он творил свое волшебство, как и раньше», – сказал бывший капитан « » в подкасте Stick To Football.

Невилл считает, что тен Хаг дает Бруну слишком много свободы: «Он может находиться в любой части поля, у команды не получается выстраивать комбинации. Пеп потребовал бы вернуться на позицию»