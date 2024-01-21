Кин о манере игры Бруну: «Она выделяется, когда у команды трудности, и вы говорите: «Это дорого обходится». Ему бы все сходило с рук, если бы «МЮ» чаще побеждал»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Португалии по футболу Рой Кин премьер-лига Англия Бруну Фернандеш Футбол

Рой Кин высказался о стиле игры Бруну Фернандеша.

«Если понаблюдать за ним, то в сборной он делает то же самое [свободно перемещается по полю]. Это не может полностью зависеть от тренеров.

Если игрок делает все это и по-прежнему творит магию, ему это почти прощается. Но если делать то же самое в команде, испытывающей трудности, это становится заметно. И вы говорите: «Это дорого нам обходится, ты нас убиваешь».

Думаю, если вспомнить его карьеру, он делал это в каждой команде. Это его черта – его уже не изменить.

Это сходило бы ему с рук, если бы «Юнайтед» чаще побеждал, а он творил свое волшебство, как и раньше», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick To Football.

Невилл считает, что тен Хаг дает Бруну слишком много свободы: «Он может находиться в любой части поля, у команды не получается выстраивать комбинации. Пеп потребовал бы вернуться на позицию»

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8 комментариев
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Докопались блин до бедного, он один из немногих кто пашет и тянет уровень топа. Ой ну да, он еще и не лидер впридачу, какой казел. Если бы это было самой большой проблемой сейчас.
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Игрок он топ не спорим. А вот характер... Португальцы они такие эмоциональные. Ну хоть так чем кислая рожа
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Иногда мне жалко Бруно , за то что не заслуженно губит карьеру в мю. Такой талант, а играет рядом одни кислые лентяи и бездари.
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Ответ Azizbek Jamalov
Игрок он топ не спорим. А вот характер... Португальцы они такие эмоциональные. Ну хоть так чем кислая рожа
В сборной он топ. Каждый матч в сборной голевой пас или голы. Потому что партнеры по команде топовые. А в мю все зажравшиеся лентяи
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Пусть лучше расскажет об игре Рэшфорда или депутаты неприкосновенны?
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Ответ Azizbek Jamalov
Игрок он топ не спорим. А вот характер... Португальцы они такие эмоциональные. Ну хоть так чем кислая рожа
Но Португальцы гораздо лучше мерзотных Аргов и Бразилов про прочей шелупони из ЮА
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Ответ Zhalgas Anarbek
Иногда мне жалко Бруно , за то что не заслуженно губит карьеру в мю. Такой талант, а играет рядом одни кислые лентяи и бездари.
Прямо как Кейн, ну бывает, не везёт игрокам с клубами, тут уж ничего не поделаешь, будет легендой клуба с кубком лиги
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Иногда хотелось бы, чтобы Бруну не усердствовал в попытках резко обострить в весьма не очевидной манере. Конечно, когда такие его решения проходят, это сверхопасно для соперников. Но случается это далеко не всегда. Есть желание, чтобы Бруну чаще играл более спокойно и методично.
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