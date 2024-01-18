Невилл считает, что тен Хаг дает Бруну слишком много свободы: «Он может находиться в любой части поля, у команды не получается выстраивать комбинации. Пеп потребовал бы вернуться на позицию»

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг дает Бруну Фернандешу очень много свободы.

«В любой команде, которая хоть что-то собой представляет, можно увидеть повторяющиеся схемы пасов и комбинации. Я думаю о Бруну Фернандеше, и я наблюдал за ним в воскресенье, он, очевидно, лучший игрок [«Юнайтед»] с точки зрения таланта – но он играет везде. 

Должно быть, ему говорят делать то, что он хочет. Если игрок Пепа Гвардиолы проведет вне своей позиции минуту или две, он выйдет к боковой линии и скажет: «Возвращайся на свою позицию». Я думаю, что Тен Хаг дает Бруну свободу действовать везде, и на самом деле это означает, что у команды не получится выстроить комбинации или шаблоны, когда ее основной игрок полузащиты может находиться в любой части поля. 

Это почти как 20 лет назад, когда «десяткам» давали полную свободу действий. Сейчас этого нет, ты должен вписываться в систему комбинаций, паттернов и атакующей расстановки. Я никогда не видел, чтобы тен Хаг требовал, чтобы он вернулся на позицию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.

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10 комментариев
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У Пепа игроки часто меняются флангами. Тот же Де Брюйне действует по всему полю
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Впервые за долгое время согласен с этим переобувающимся налету экспертом. Иногда кажется, что без Бруну игра могла бы быть стройнее, более чётко нарисованной. Предложить Фернандешу играть больше по позиции и тем самым уменьшить его потенциал на первый взгляд кажется странным, но и логика в этом есть.
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Но возможно Пеп раскрыл бы его еще лучше и дал бы больше свободы.
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Блуждающий Бруно?
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Ответ Зубило
Впервые за долгое время согласен с этим переобувающимся налету экспертом. Иногда кажется, что без Бруну игра могла бы быть стройнее, более чётко нарисованной. Предложить Фернандешу играть больше по позиции и тем самым уменьшить его потенциал на первый взгляд кажется странным, но и логика в этом есть.
Есть вовсе мнение, что перестройка должна начаться с его продажи.
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Зато когда Бруну пихали направо и заставляли придерживаться позиции тот же невилл кричал, что Бруну не используют на 100%
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Когда у МЮ будут игроки необходимого уровня играть в команде (к примеру на флангах - Антони, Пиллистри) ( в центре Мактоминей, вечно травмированный Маунт) тогда и можно говорить о конкретных задачах тех или иных игроков
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Ответ Roman
Жалко, что Фернандеш лучшие годы карьеры убивает в середняке, из-за этого постоянные нервы, превратился уже в нытика и симулянта. У хорошего тренера вполне бы мог качнуться до топового уровня
Дело не в тренере, он при любом специалисте пашет на 100%, что в сборной что в клубе
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Ответ Va_BanK
Но возможно Пеп раскрыл бы его еще лучше и дал бы больше свободы.
Единственному игроку которому он давал полную свободу действий это Месси
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