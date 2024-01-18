Невилл считает, что тен Хаг дает Бруну слишком много свободы: «Он может находиться в любой части поля, у команды не получается выстраивать комбинации. Пеп потребовал бы вернуться на позицию»
Гари Невилл считает, что Эрик тен Хаг дает Бруну Фернандешу очень много свободы.
«В любой команде, которая хоть что-то собой представляет, можно увидеть повторяющиеся схемы пасов и комбинации. Я думаю о Бруну Фернандеше, и я наблюдал за ним в воскресенье, он, очевидно, лучший игрок [«Юнайтед»] с точки зрения таланта – но он играет везде.
Должно быть, ему говорят делать то, что он хочет. Если игрок Пепа Гвардиолы проведет вне своей позиции минуту или две, он выйдет к боковой линии и скажет: «Возвращайся на свою позицию». Я думаю, что Тен Хаг дает Бруну свободу действовать везде, и на самом деле это означает, что у команды не получится выстроить комбинации или шаблоны, когда ее основной игрок полузащиты может находиться в любой части поля.
Это почти как 20 лет назад, когда «десяткам» давали полную свободу действий. Сейчас этого нет, ты должен вписываться в систему комбинаций, паттернов и атакующей расстановки. Я никогда не видел, чтобы тен Хаг требовал, чтобы он вернулся на позицию», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в подкасте Stick to Football.