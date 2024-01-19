Каррагер о Бруну: «Есть разница между большим талантом и большим игроком. Он везде бегает без мяча, люди обманываются: «Посмотрите, как он работает». Нет, он убивает команду»

Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры Бруну Фернандеша.

«Я описывал примерно так: есть разница между большим талантом и большим игроком. Думаю, что Погба был большим талантом, но я не думаю, что он был большим игроком. То же самое и с . Большие игроки понимают, где им нужно быть.

Де Брюйне лучше Фернандеша, но в плане создания моментов Бруну не сильно от него отстает. Я видел, как ему это удавалось при Сульшере. Дело не в лени, он везде бегает без мяча.

Бруну эмоционален. Он пробегает 30 ярдов, чтобы накрыть вратаря. Иногда люди обманываются этим: «Посмотрите, как он усердно работает». Нет, он убивает команду», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».