Каррагер о Бруну: «Есть разница между большим талантом и большим игроком. Он везде бегает без мяча, люди обманываются: «Посмотрите, как он работает». Нет, он убивает команду»
Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры Бруну Фернандеша.
«Я описывал Погба примерно так: есть разница между большим талантом и большим игроком. Думаю, что Погба был большим талантом, но я не думаю, что он был большим игроком. То же самое и с Бруну Фернандешем. Большие игроки понимают, где им нужно быть.
Де Брюйне лучше Фернандеша, но в плане создания моментов Бруну не сильно от него отстает. Я видел, как ему это удавалось при Сульшере. Дело не в лени, он везде бегает без мяча.
Бруну эмоционален. Он пробегает 30 ярдов, чтобы накрыть вратаря. Иногда люди обманываются этим: «Посмотрите, как он усердно работает». Нет, он убивает команду», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».
Если убрать Бруну из этого цирка никто там даже бегать не будет.
Бруну хороший игрок, но он хороший как 10 максимум 8, как игрок обороны или опорник он бездарен.