Каррагер о Бруну: «Есть разница между большим талантом и большим игроком. Он везде бегает без мяча, люди обманываются: «Посмотрите, как он работает». Нет, он убивает команду»

Теги Манчестер Юнайтед Джейми Каррагер премьер-лига Англия Поль Погба Бруну Фернандеш Футбол

Джейми Каррагер раскритиковал стиль игры Бруну Фернандеша.

«Я описывал Погба примерно так: есть разница между большим талантом и большим игроком. Думаю, что Погба был большим талантом, но я не думаю, что он был большим игроком. То же самое и с Бруну Фернандешем. Большие игроки понимают, где им нужно быть.

Де Брюйне лучше Фернандеша, но в плане создания моментов Бруну не сильно от него отстает. Я видел, как ему это удавалось при Сульшере. Дело не в лени, он везде бегает без мяча.

Бруну эмоционален. Он пробегает 30 ярдов, чтобы накрыть вратаря. Иногда люди обманываются этим: «Посмотрите, как он усердно работает». Нет, он убивает команду», – заявил бывший защитник «Ливерпуля».

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если Бруну убивает команду, тогда остальные чем занимаются?
+29
0
+29
нельзя убить то что давно мертво
+20
-2
+18
Английские эксПЕРДЫ всегда говорят что кто-то что-то убивает, но никогда не критикуют своих островских 🤡 типа Трэшфорда.
Если убрать Бруну из этого цирка никто там даже бегать не будет.
+20
-3
+17
Ответ mvpaq
Если Бруну убивает команду, тогда остальные чем занимаются?
Некрофилией.
+11
-1
+10
в любом клубе мира Бруну играл бы в основе.
+9
-1
+8
Дело не в игроке. В сборной Бруну в порядке.
+5
-1
+4
бруну тащер
+7
-5
+2
Вот 10 таких как бруну в плане "бегает везде" и "добегает до вратаря" и хрен бы кто остановил МЮ. А тут получается 1 бегает , ещё двое ускоряются и суетятся, ещё семеро смотрят.... Классно получается ... Каррагер, иди в сральник.
+4
-3
+1
Классика, лучший игрок команды> «убивает команду»
+1
0
+1
Просто посмотрев вообще как играют другие игроки Юнайтед то игра Бруну кажется топовой
0
0
0
Ого Джейми слушает Кирилла Хаита.:))))))
0
0
0
что ещё мог сказать бывший ливерпулец
0
0
0
Ответ Валерий Рзянин
Вот 10 таких как бруну в плане "бегает везде" и "добегает до вратаря" и хрен бы кто остановил МЮ. А тут получается 1 бегает , ещё двое ускоряются и суетятся, ещё семеро смотрят.... Классно получается ... Каррагер, иди в сральник.
Не смешно. Бруну не умеет отбирать мяч и то что он добегает до противника и фолит это не делает МЮ сильнее. Притом его фолы часто вообще ненужные, он просто косит соперника перед штрафной, хотя впереди еще есть ЦЗ МЮ. МЮ мячей 5 за этот сезон уже точно пропустили после глупых фолов Бруну и это я еще не все матчи МЮ видел.
Бруну хороший игрок, но он хороший как 10 максимум 8, как игрок обороны или опорник он бездарен.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий