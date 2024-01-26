Алонсо о том, что может возглавить «Ливерпуль»: «Я счастлив в «Байере». Не думаю о том, что будет дальше. Уважаю Клоппа, восхищался им и раньше»

Хаби Алонсо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Ливерпуль».

Сегодня тренер Юрген Клопп объявил о решении покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Я очень уважаю Юргена, восхищался им до прихода в «Ливерпуль», а за годы его работы здесь я стал еще больше ценить то, чего он добился, и то, как именно он этого добился.

На данный момент я действительно счастлив здесь [в «Байере»] и наслаждаюсь работой. Каждый день и каждая игра – вызов. Мы наслаждаемся напряженным, но прекрасным путешествием.

Сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Думаю только о том, что есть сейчас. Я нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим», – сказал тренер «Байера».