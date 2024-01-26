Алонсо о том, что может возглавить «Ливерпуль»: «Я счастлив в «Байере». Не думаю о том, что будет дальше. Уважаю Клоппа, восхищался им и раньше»

Теги Байер Ливерпуль Хаби Алонсо премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Хаби Алонсо отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Ливерпуль».

Сегодня тренер Юрген Клопп объявил о решении покинуть мерсисайдский клуб по окончании сезона.

«Я очень уважаю Юргена, восхищался им до прихода в «Ливерпуль», а за годы его работы здесь я стал еще больше ценить то, чего он добился, и то, как именно он этого добился.

На данный момент я действительно счастлив здесь [в «Байере»] и наслаждаюсь работой. Каждый день и каждая игра – вызов. Мы наслаждаемся напряженным, но прекрасным путешествием.

Сейчас я не думаю о том, что будет дальше. Думаю только о том, что есть сейчас. Я нахожусь в прекрасном месте и наслаждаюсь этим», – сказал тренер «Байера».

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23 комментария
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Ничего нового. "Я счастлив в _______", так обычно и говорят. Хаби решил не выёживаться. Он же Хаби, а не Чаби.
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Если отбросить любые клубные пристрастия, то для Алонсо Ливерпуль - это оптимальный вариант продолжения карьеры. В Реале или Баварии вынь да положь результат здесь и сейчас, ну и одни звезды сияют кругом, в том числе в системе управления клубом.
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Достойная замена для великого тренера, хоть и планку слишком высоко поднял Клопп
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Ответ окечуква
Если отбросить любые клубные пристрастия, то для Алонсо Ливерпуль - это оптимальный вариант продолжения карьеры. В Реале или Баварии вынь да положь результат здесь и сейчас, ну и одни звезды сияют кругом, в том числе в системе управления клубом.
Ливерпуль тоже клуб , который требует результат здесь и сейчас. Не барса же, которая все рычаги подергала.
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А что он еще мог ответить? Что он уже заказывает билет в Ливеруль?
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Ну конечно я приду. Можно заключить из вью.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
кого вообще волнует что там у тебя ассоциируется ?
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Джеррард чисто гипотетически не придет. Он только продлил контракт с арабами, а выплачивать компенсацию Ливерпуль не будет в страшном сне.
А вот сделать рокировку Алонсо - Линдерс с Леверкузеном - аж бегом. Тем более что в контракте Алонсо нет отступных для Реала и Ливерпуля.
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По вью ясно, что на 99% согласится, если Ливер позовет
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Ждать что Алонсо в ближайшее время объявит о переходе в Ливерпуль слишком наивно. Байер в кой-то-веки может стать чемпионом, а такой шаг тренера подорвет моральный дух команды.
Думаю все реальные переговоры по Алонсо начнутся только летом.
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Ему придется уйти и Байера звезд продадут останутся только ноунеймы
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Какой же Хаби политкорректный
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Ливерпулю нужен тренер с большим опытом, Алонсо легенда конечно, но в качестве тренера не прокатит
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Щас на фоне новостей Байер посыплется.
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В любом случае Хаби, возобнови уроки английского. Так на всякий случай 😉
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Надеюсь, что пока он давал интервью его помощники уже пакуют чемоданы заранее
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Комментарий удален пользователем
Ещё и Бонифация с собой прихватит...
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