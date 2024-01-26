Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужен тренер на пике – я уже не такой. Мы уже не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как прежде. Вложу все в этот сезон и сделаю перерыв»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп объяснил намерение покинуть «Ливерпуль» желанием отдохнуть.

«Учитывая всю ответственность, нужно показывать свой максимум. Я так и делаю, но занимаюсь этим уже 24 года. Когда у вас такая карьера, как у меня, начать с того, с чего начал я, и прийти в «Ливерпуль» – это нечто практически невозможное.

Я всегда отдавал все силы. Я понял, что мои ресурсы не бесконечны, и я предпочитаю вложить все в этот сезон, а затем сделать перерыв, остановиться или что-то в этом духе. Мы уже не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как прежде.

Наша команда, учитывая все те прекрасные вещи, которые есть в нашем клубе, нуждается в топ-тренере, который находится на пике. Я уже не в состоянии там быть. Альтернатива – начать тут новый сезон и постараться прорваться, но это неправильно.

Я сказал руководству и штабу – а с сегодняшнего дня об этом знают все. И я все еще думаю, что поступаю правильно. Я не отношусь к таким вещам легкомысленно. Я убежден, что правильно поступаю», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

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62 комментария
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Легенда Ливерпуля !! Его не будет хватать
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клопп единственный тренер кто боролся с гвардиолой на равных!,остальных пеп возил всегда, даже реал он возил по игре,Но Клопп это другое
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Клопп тренер - новатор. Один из немногих, про кого будут помнить ещё очень долго. Жаль, что уходит из Ливерпуля. Может отдохнёт и вернётся
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Ответ Spail
Сульшер: подержи моё пиво :)
Сульшер по итогу кроме встреч конкуренцию сити и не составил. У Клоппа же чемпионство, второе место с рекордным количеством очков для этой позиции, победа в ЛЧ и ещё два финала
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Клопп легенда! Очень хочется, чтобы возглавил Алонсо, и чтобы у него все получилось
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Ответ гилберт
Это на каком языке?
Языке фактов
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Ответ Арсен Лугуев
есть ощущение что просто не получает того, чего просит от руководства клуба . условно он говорит дайте мне одного Мбаппе, что ? Гакпо? на , держи. Устал делать из просто хороших футболистов - звёзд.
Клоппу очень важны человеческие качества его игроков. Мбаппе шикарнейший игрок, один из лучших в мире,и персонально мне он очень нравится, но если его запросы и эго испортят в итоге атмосферу в команде, то он не нужен Ливерпулю и Клоппу. То же самое касается и остальных игроков экстра Класса. Только ситуация с Беллингемом вызывает огромное сожаление, так как он и игрок шикарный, и человек порядочный.
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Ответ Jeicob Harlon
клопп единственный тренер кто боролся с гвардиолой на равных!,остальных пеп возил всегда, даже реал он возил по игре,Но Клопп это другое
Кажется, что вроде только недавно Клопп пришел в Ливерпуль, что только вчера началось их противостояние с Пепом.
Как быстро проходит наша жизнь...
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Ответ Арсен Лугуев
есть ощущение что просто не получает того, чего просит от руководства клуба . условно он говорит дайте мне одного Мбаппе, что ? Гакпо? на , держи. Устал делать из просто хороших футболистов - звёзд.
Да пошел мбаппе со своими запросами)
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Что случилось то? Прям грустно, да, Пеп крут, все дела, но такой харизмы как Клопп там давно не было, очень многое потеряли
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есть ощущение что просто не получает того, чего просит от руководства клуба . условно он говорит дайте мне одного Мбаппе, что ? Гакпо? на , держи. Устал делать из просто хороших футболистов - звёзд.
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Ответ гилберт
Это на каком языке?
на языке магистра йоды
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Грустно конечно, посмотрел на соседнюю новость на спортсе,там Мостовой опять без бумажки. Не помогло, все равно тоска. Эх
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😭😭😭просто😭😭😭
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Клоппу давно нужно отдохнуть, невозможно работать в таком режиме и ритме. Он олицетворение тренерской деятельности, на таких нужно ровняться. Конечно, мой эгоизм не хочет принимать тот факт, что Клопп уходит, лучше тренера для Ливерпуля попросту нет, но будет интересно понаблюдать за клубом в ближайшее время. В любом случае Юрген оставляет после себя неплохой задел на несколько лет вперед
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Ответ Egor Aleksandrovich
на языке магистра йоды
Я думал на языке магистра Друзя.
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Тен хаг единственный, кто может заменить клоппа. Ждем легенду с открытыми руками
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Ответ Jerrold 02
Легенда Ливерпуля !! Его не будет хватать
Легенда "Ливерпуля"! Его будет не хватать.

*Исправил, не благодари
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Ответ Алимжан Мендигалиев
Лично знаком с Беллингемом? Всегда удивляюсь такими комментариями!
Мне одного жеста было достаточно, чтобы выразить такое мнение, когда он отправил воздушный поцелуй болельщику из трибуны, который яростно его оскорблял. Посмотри на контрасте с тем же винисиусом, который подобные ситуации раздувает чуть ли не до мировых масштабов.
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Ответ Jerrold 02
Легенда Ливерпуля !! Его не будет хватать
СтивиДжи ждёт своего часа
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Ответ Jerrold 02
Легенда Ливерпуля !! Его не будет хватать
Его будет не хватать всем в АПЛ и мировом футболе((
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Ответ Egor Aleksandrovich
на языке магистра йоды
🤣
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Ответ denisques
за счет чего?)
пусть пофантазирует
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Ответ football.in.kg
А не поступило ли предложение, например, с Ближнего Востока Клоппу, от которого невозможно отказаться? Ну через полгодика после выхода в отпуск, к примеру
Поступало 100%, но Юрий туда сейчас не пойдёт. Скорее либо Барса, либо Бавария
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Ответ Melissa Parker
Надо в Ливерпуль звать Зидана Тогда в команде появятся пару топовых французких игроков ,а как мы видим по Реалу-они могут долго и топово играть
а Зидану это зачем?
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Ответ Jeicob Harlon
клопп единственный тренер кто боролся с гвардиолой на равных!,остальных пеп возил всегда, даже реал он возил по игре,Но Клопп это другое
Сульшер: подержи моё пиво :)
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Ответ Jeicob Harlon
клопп единственный тренер кто боролся с гвардиолой на равных!,остальных пеп возил всегда, даже реал он возил по игре,Но Клопп это другое
Они благодаря играм друг против друга оба выросли в тренерском плане.
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Ответ Jeicob Harlon
клопп единственный тренер кто боролся с гвардиолой на равных!,остальных пеп возил всегда, даже реал он возил по игре,Но Клопп это другое
Не представляю что творил бы Клопп с финансовой свободой как у Пепа👍
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Вот и все думаю и правление ливерпуля подходит к концу )) она была не долгой и скоро после ухода пепа придет конец и правлению сити ) и надеюсь Мю вернется к своим истокам и вернет свою былую славу
за счет чего?)
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Ответ Арман Мартиросян
Клоппу очень важны человеческие качества его игроков. Мбаппе шикарнейший игрок, один из лучших в мире,и персонально мне он очень нравится, но если его запросы и эго испортят в итоге атмосферу в команде, то он не нужен Ливерпулю и Клоппу. То же самое касается и остальных игроков экстра Класса. Только ситуация с Беллингемом вызывает огромное сожаление, так как он и игрок шикарный, и человек порядочный.
Лично знаком с Беллингемом?

Всегда удивляюсь такими комментариями!
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