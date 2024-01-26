Юрген Клопп: «Ливерпулю» нужен тренер на пике – я уже не такой. Мы уже не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как прежде. Вложу все в этот сезон и сделаю перерыв»
Юрген Клопп объяснил намерение покинуть «Ливерпуль» желанием отдохнуть.
«Учитывая всю ответственность, нужно показывать свой максимум. Я так и делаю, но занимаюсь этим уже 24 года. Когда у вас такая карьера, как у меня, начать с того, с чего начал я, и прийти в «Ливерпуль» – это нечто практически невозможное.
Я всегда отдавал все силы. Я понял, что мои ресурсы не бесконечны, и я предпочитаю вложить все в этот сезон, а затем сделать перерыв, остановиться или что-то в этом духе. Мы уже не молодые кролики и не прыгаем так высоко, как прежде.
Наша команда, учитывая все те прекрасные вещи, которые есть в нашем клубе, нуждается в топ-тренере, который находится на пике. Я уже не в состоянии там быть. Альтернатива – начать тут новый сезон и постараться прорваться, но это неправильно.
Я сказал руководству и штабу – а с сегодняшнего дня об этом знают все. И я все еще думаю, что поступаю правильно. Я не отношусь к таким вещам легкомысленно. Я убежден, что правильно поступаю», – заявил главный тренер «Ливерпуля».
Как быстро проходит наша жизнь...
*Исправил, не благодари
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