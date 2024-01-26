«Ливерпуль» объявил, что спортивный директор Шмадтке покинет клуб. Немец работал с июня
Йорг Шмадтке покинет пост спортивного директора «Ливерпуля».
59-летний немец уйдет после закрытия январского трансферного окна.
Шмадтке работал в мерсисайдской команде с июня 2023 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Вольфсбурге», «Кельне» и «Ганновере».
Сегодня стало известно, что по окончании сезона Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля».
Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял
Да и сам Клопп ещё раньше говорил, что в 2024 уйдет. А Мбаппе могут взять под другого тренера.
Что происходит в клубе?