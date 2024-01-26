«Ливерпуль» объявил, что спортивный директор Шмадтке покинет клуб. Немец работал с июня

Йорг Шмадтке покинет пост спортивного директора «Ливерпуля».

59-летний немец уйдет после закрытия январского трансферного окна.

Шмадтке работал в мерсисайдской команде с июня 2023 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Вольфсбурге», «Кельне» и «Ганновере».

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