«Ливерпуль» объявил, что спортивный директор Шмадтке покинет клуб. Немец работал с июня

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия отставки Футбол

Йорг Шмадтке покинет пост спортивного директора «Ливерпуля».

59-летний немец уйдет после закрытия январского трансферного окна.

Шмадтке работал в мерсисайдской команде с июня 2023 года. Ранее он занимал аналогичную должность в «Вольфсбурге», «Кельне» и «Ганновере».

Сегодня стало известно, что по окончании сезона Юрген Клопп покинет пост главного тренера «Ливерпуля».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн
 
 

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17 комментариев
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Шмадтке обратно на склад ГСМ по ходу, ближе к Данилюку ё-моё.
+34
-1
+33
Ливерпуль объявил, что летом клуб будет расформирован из за нехватки персонала!)
+38
-6
+32
Да тут я вижу скоро и сами владельцы свалять
+6
-2
+4
Вот, что происходит с человеком, когда долгие годы живешь в ливерпуле
+6
-2
+4
все цели денемцезации Ливерпуля будут достигнуты
+5
-1
+4
Ответ Oleg Olegov
Шмадтке обратно на склад ГСМ по ходу, ближе к Данилюку ё-моё.
аж олд-скулы свело
+3
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Ответ Пенс
все бегут с порта. Видать что-то за кадром происходит. А ведь недавно на Мбаппе слюни пускали :)
Мбаппе у Клоппа не заиграл бы, да и сам Клопп неоднократно высказывался против капризных и ленивых игроков.
Да и сам Клопп ещё раньше говорил, что в 2024 уйдет. А Мбаппе могут взять под другого тренера.
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ё маё! (с)
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WTF?
Что происходит в клубе?
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похоже владельцы за продажу Салаха выступают, немец устал воскрешать феникса, остальных гонят за компанию
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Видимо, скоро объявят о «смене курса развития»
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Получается только Симеоне может догнать Венгера только
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Юрген уже начал покидать Ливерпуль. Увы…
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Ответ Пенс
все бегут с порта. Видать что-то за кадром происходит. А ведь недавно на Мбаппе слюни пускали :)
не бегут, а Ливер его убирает, чтобы взять нового человека под нового тренера. Это Клопп сам уходит.
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