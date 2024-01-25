«МЮ» интересуется Бремером и может сделать предложение о трансфере защитника «Юве» летом

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Бремер Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать Бремера.

Английский клуб следит за игрой защитника «Ювентуса» и может сделать предложение о переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в эфире Sky Sport. 

На данный момент неизвестно, какую сумму запросят туринцы за бразильского игрока. В декабре «Юве» продлил контракт с ним до 2028 года. 

В текущем сезоне Серии А Бремер провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.

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19 комментариев
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Ответ Любезный Коссутий
в пару к Мартинесу был бы хорош. обмен на Варана + чаевые
обмен на Варана +140млн с мю. 100млн за Бремера, 40 млн компенсация за неликвид
+11
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+9
юве можно просить 140 мил
+10
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+7
Вряд ли на понижение захочет идти
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Кто в здравом уме будет переходить в этот цирк?
+5
-1
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Ну тут минимум 80 лямов цена
+7
-4
+3
Он и Бастони лучшие центральные защитники серии А на мой взгляд.
Способны усилить любой клуб Европы.
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Бремер монстр, но Юве вряд-ли его продаст
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Только вчера подумал - почему вообще никаких слухов нет о Бремере? Играет же на уровне лучших в мире
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За него 100 миллионов мало, лучший в мире
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Юве он нужен самому, но деньги решают всё
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Бремер хороший защитник. Ценник тоже должен быть хороший! Надеюсь он останется в Юве.
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ну это фейк 100%
В Эредивизи замечен не был Бремер.
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До сих пор не могу поверить, что сплавили голландского детину в Баварию и купили за меньшие деньги Бремера. Фантастическая удача! Один из лучших ЦЗ мира, обломайтесь все, никуда его Юве не продаст.
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охуллиард и забирайте..
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надеюсь, Рэдклиф не станет повторять ошибки предыдущей администрации, и покупать игроков за оверпрайс
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90-100 миллионов. Юве точно не отпустит его за меньшую сумму.
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