«МЮ» интересуется Бремером и может сделать предложение о трансфере защитника «Юве» летом

«Манчестер Юнайтед» может подписать Бремера.

Английский клуб следит за игрой защитника « » и может сделать предложение о переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист в эфире Sky Sport.

На данный момент неизвестно, какую сумму запросят туринцы за бразильского игрока. В декабре «Юве» продлил контракт с ним до 2028 года.

В текущем сезоне Серии А Бремер провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.