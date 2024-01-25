«МЮ» интересуется Бремером и может сделать предложение о трансфере защитника «Юве» летом
«Манчестер Юнайтед» может подписать Бремера.
Английский клуб следит за игрой защитника «Ювентуса» и может сделать предложение о переходе в летнее трансферное окно. Об этом сообщил журналист Джанлука Ди Марцио в эфире Sky Sport.
На данный момент неизвестно, какую сумму запросят туринцы за бразильского игрока. В декабре «Юве» продлил контракт с ним до 2028 года.
В текущем сезоне Серии А Бремер провел 21 матч и забил 2 гола. Его статистику можно найти здесь.
Способны усилить любой клуб Европы.
В Эредивизи замечен не был Бремер.