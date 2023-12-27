«Ювентус» и Бремер продлили контракт до 2028 года
Глейсон Бремер продлил контракт с «Ювентусом».
Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.
Защитник выступает за «бьянконери» с лета 2022-го. До этого он представлял «Торино» и «Атлетико Минейро».
В текущем сезоне на счету бразильца 17 матчей в Серии А и один гол. Подробно со статистикой Бремера можно ознакомиться здесь.
Фото: juventus.com
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