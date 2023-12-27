«Ювентус» и Бремер продлили контракт до 2028 года

Теги Ювентус серия А Италия Бремер Футбол

Глейсон Бремер продлил контракт с «Ювентусом».

Новое соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Защитник выступает за «бьянконери» с лета 2022-го. До этого он представлял «Торино» и «Атлетико Минейро».

В текущем сезоне на счету бразильца 17 матчей в Серии А и один гол. Подробно со статистикой Бремера можно ознакомиться здесь.

Фото: juventus.com

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16 комментариев
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Ответ Zidane 21
надо продлевать, Глейсон лучший защитник в клубе
Продлить продленного? Ради плюсов уже даже невнимательно читаете заголовок?
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+6
Теперь дело за контрактами Кьезы и Айлинга.
+4
-1
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Очень хорошая новость 👍
+2
0
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Просто замечательно
+2
-1
+1
отличная новость 👍
+1
0
+1
Ответ Алексей Гусев
Теперь дело за контрактами Кьезы и Айлинга.
Айлинг, думаю, уйдёт. Очень мало играет.
+1
0
+1
Ответ d.xoxlov
Айлинг, думаю, уйдёт. Очень мало играет.
ну продлить и в аренду на сезон-полтора. Привет.
+1
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надо продлевать, Глейсон лучший защитник в клубе
+1
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Классная новость, защитник отличный.
+2
-2
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Какие потери у команд перед матчем Юве -Рома? Нигде не пишут
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Ответ Алексей Гусев
ну продлить и в аренду на сезон-полтора. Привет.
Привет. А оно ему сильно надо? Честно, были ожидания, что наиграют и в Англию за несколько десятков миллионов вернут. А оно вон как выходит...
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Ответ d.xoxlov
Привет. А оно ему сильно надо? Честно, были ожидания, что наиграют и в Англию за несколько десятков миллионов вернут. А оно вон как выходит...
Ну если он не подходит под тактику тренера, а на другую позицию пока не подходит. Но у него контракт то до 25, счас особо дорого не продашь никак.
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Ответ Алексей Гусев
Ну если он не подходит под тактику тренера, а на другую позицию пока не подходит. Но у него контракт то до 25, счас особо дорого не продашь никак.
Вот и странно получается: по сути никакого толка от его нахождения в клубе не состоялось.
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Ответ d.xoxlov
Вот и странно получается: по сути никакого толка от его нахождения в клубе не состоялось.
потому можно и в аренду(но без выкупа), а потом смотреть.
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Ответ Алексей Гусев
потому можно и в аренду(но без выкупа), а потом смотреть.
Если только прямо сейчас. Во "Фрозиноне", а то втроём как-то не вывозят ребята)
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Ответ Алексей Гусев
Теперь дело за контрактами Кьезы и Айлинга.
Айлинга продадут чтобы купить цп, если не будет гениального хода
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