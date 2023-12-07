Санчо и Берарди слишком дорогие для «Ювентуса». Туринцы могут купить у «Шахтера» Судакова за 25 млн евро

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Доменико Берарди Джейдон Санчо Георгий Судаков деньги Футбол

«Ювентус» может подписать Георгия Судакова вместо более звездных вингеров.

Как передает Tuttosport, туринцы хотели бы подписать Джейдона Санчо, но «Манчестер Юнайтед» хочет за него слишком крупную сумму.

В числе приоритетных целей есть и Доменико Берарди, однако «Сассуоло» не хочет отпускать его зимой, а потому тоже запросит много денег – слишком много за 30-летнего футболиста, по мнению представителей «бьянконери».

Вместо них «Ювентус» может приобрести Судакова, выступающего за «Шахтер». Его можно подписать за 25 млн евро с учетом бонусов.

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8 комментариев
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А Сапогов обошелся бы значительно дешевле
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Туринским судакам только Судакова не хватает
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Ответ Kubinec_
Берарди топ, но этот трансфер года 4 назад надо было делать. лучше деньги на новый контракт Кьезы потратить и летом бесплатно Соуле вернуть
На сколько помню он и сам раньше не горел желанием куда-то переходить. Хотя видно было что переседел
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Вот что значит когда руководство адекватное и живет по средствам.А Лапорта натер бы рычаг сотрудникам экспресс займа,но подписал бы их
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Берарди топ, но этот трансфер года 4 назад надо было делать. лучше деньги на новый контракт Кьезы потратить и летом бесплатно Соуле вернуть
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ну, Судаков, так Судаков.
немного жаль этого добряка Санчо - походу играть ему в плойку до окончания контракта с МЮ.
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Ответ Радонежский
Переплата за хоххла, которого потом будут сливать дешевле-это нынче тренд в Европе.
Как твм, Довбика и Цыганкова сливают ?
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