Санчо и Берарди слишком дорогие для «Ювентуса». Туринцы могут купить у «Шахтера» Судакова за 25 млн евро

«Ювентус» может подписать Георгия Судакова вместо более звездных вингеров.

Как передает Tuttosport, туринцы хотели бы подписать , но «Манчестер Юнайтед» хочет за него слишком крупную сумму.

В числе приоритетных целей есть и , однако « » не хочет отпускать его зимой, а потому тоже запросит много денег – слишком много за 30-летнего футболиста, по мнению представителей «бьянконери».

Вместо них « » может приобрести Судакова, выступающего за « ». Его можно подписать за 25 млн евро с учетом бонусов.

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