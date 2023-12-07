Санчо и Берарди слишком дорогие для «Ювентуса». Туринцы могут купить у «Шахтера» Судакова за 25 млн евро
«Ювентус» может подписать Георгия Судакова вместо более звездных вингеров.
Как передает Tuttosport, туринцы хотели бы подписать Джейдона Санчо, но «Манчестер Юнайтед» хочет за него слишком крупную сумму.
В числе приоритетных целей есть и Доменико Берарди, однако «Сассуоло» не хочет отпускать его зимой, а потому тоже запросит много денег – слишком много за 30-летнего футболиста, по мнению представителей «бьянконери».
Вместо них «Ювентус» может приобрести Судакова, выступающего за «Шахтер». Его можно подписать за 25 млн евро с учетом бонусов.
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немного жаль этого добряка Санчо - походу играть ему в плойку до окончания контракта с МЮ.