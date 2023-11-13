«Ювентус» запросил сведения по Санчо и хочет арендовать вингера «МЮ» с частичной выплатой зарплаты

Теги Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Джейдон Санчо Фабрицио Романо Футбол

«Ювентус» проявляет интерес к Джейдону Санчо.

Ранее сообщалось, что туринцы могут попробовать подписать вингера «Манчестер Юнайтед» в январе.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «бьянконери» в последние дни запрашивал информацию по англичанину. «Ювентус» интересует только аренда с частичным погашением зарплаты.

Переговоров по Санчо пока нет. «Манчестер Юнайтед» предпочел бы продать футболиста.

23-летний вингер не играет с августа из-за разногласий с тренером. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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bevooch
Да чо запрашивать. Достаточно зайти на спортс и узнать, что Санчо слишком распиаренное полено, но при этом Санчо бог, которому Тен Хаг мешает раскрыться.
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Aleksey Yashin
Ювентус запросил сведения по Санчо.

Сведения : 23-летний вингер не играет с августа из-за разногласий с тренером.

Юве, не благодарите.
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Любезный Коссутий
старушка богатая, 75% зп потянет легко
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Shumi-jr
Им на спортс нужно в комментарии, тут более полная инфа
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оле - топ юрген - клоп
Заиграет в сериале если не поломается
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Дмитрий Крутенко
Ответ Aleksey Yashin
Ювентус запросил сведения по Санчо. Сведения : 23-летний вингер не играет с августа из-за разногласий с тренером. Юве, не благодарите.
Юве наверное интересовался другими сведениями. Типа какая у него зарплата со всеми возможными выплатами, готов ли кто-то её уменьшить (сам Санчо или МЮ), если будет реальное предложение и прочее.
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SLEVIN
Ответ Антон Фалафель
Потом, летом выкупит его миллионов за пять, а через год продаст обратно на сотку.
тьфу, какая банальщина🤦🏻🤡
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maskers
Ответ bevooch
Да чо запрашивать. Достаточно зайти на спортс и узнать, что Санчо слишком распиаренное полено, но при этом Санчо бог, которому Тен Хаг мешает раскрыться.
это просто гениальный тренер уровень бог, раскрыл в МЮ уже десяток молодых талантов, а как при нем играют остальные ребята просто сказка а не тренер 😘
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