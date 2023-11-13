«Ювентус» запросил сведения по Санчо и хочет арендовать вингера «МЮ» с частичной выплатой зарплаты

«Ювентус» проявляет интерес к Джейдону Санчо.

Ранее сообщалось, что туринцы могут попробовать подписать вингера « » в январе.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что «бьянконери» в последние дни запрашивал информацию по англичанину. « » интересует только аренда с частичным погашением зарплаты.

Переговоров по Санчо пока нет. « » предпочел бы продать футболиста.

23-летний вингер не играет с августа из-за разногласий с тренером. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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