«МЮ», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются хавбеком «Монако» Фофана

Теги ПСЖ Монако Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Юссуф Фофана Футбол

Топ-клубы Европы следят за Юссуфом Фофана.

Одним из клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Монако», является «Ювентус», сообщает RMC Sport. Скауты туринцев на протяжении нескольких недель посещали матчи монегасков. 

Отмечается, что 24-летним футболистом также интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В последние дни летнего трансферного окна английский клуб даже сделал предложение об аренде Фофана с опцией выкупа, но оно не устроило «Монако». 

Контракт хавбека с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года. 

В текущем сезоне Лиги 1 Фофана провел 12 матчей и отличился 3 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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