«МЮ», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются хавбеком «Монако» Фофана
Топ-клубы Европы следят за Юссуфом Фофана.
Одним из клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Монако», является «Ювентус», сообщает RMC Sport. Скауты туринцев на протяжении нескольких недель посещали матчи монегасков.
Отмечается, что 24-летним футболистом также интересуются «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». В последние дни летнего трансферного окна английский клуб даже сделал предложение об аренде Фофана с опцией выкупа, но оно не устроило «Монако».
Контракт хавбека с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.
В текущем сезоне Лиги 1 Фофана провел 12 матчей и отличился 3 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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