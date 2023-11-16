«МЮ», «Ювентус» и «ПСЖ» интересуются хавбеком «Монако» Фофана

Топ-клубы Европы следят за Юссуфом Фофана.

Одним из клубов, проявляющих интерес к полузащитнику «Монако», является « », сообщает RMC Sport. Скауты туринцев на протяжении нескольких недель посещали матчи монегасков.

Отмечается, что 24-летним футболистом также интересуются « » и « ». В последние дни летнего трансферного окна английский клуб даже сделал предложение об аренде Фофана с опцией выкупа, но оно не устроило « ».

Контракт хавбека с его нынешним клубом рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Лиги 1 провел 12 матчей и отличился 3 результативными передачами. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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