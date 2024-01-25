Салах о травме: «Сделаю все возможное, чтобы вернуться в сборную. Люблю Египет и его людей»

Мохамед Салах высказался об отъезде из сборной Египта из-за травмы.

Напомним, Салах получил травму на Кубке Африки в матче против сборной Ганы (2:2). Клопп первым сообщил о повреждении египтянина и о планах пройти восстановление в расположении клуба.

Главный тренер сборной Египта Руй Витория выразил недовольство: «Не думаю, что «Ливерпулю» стоило говорить об этом. Сборной предстоял важный матч».

«Вчера я начал программу лечения и реабилитации и сделаю все возможное, чтобы как можно скорее быть готовым к возвращению в сборную, как и было оговорено с самого начала... Я люблю свою страну и ее людей. Старайтесь больше 😛», – написал вингер «Ливерпуля» и сборной Египта.

Напомним, в 1/8 финала Кубка Африки Египет сыграет с ДР Конго.