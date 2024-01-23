Витория о том, что Клопп первым сообщил о травме Салаха: «Не думаю, что «Ливерпулю» стоило говорить об этом. Сборной предстоял важный матч»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Кубок Африки Сборная Египта по футболу Руй Витория Мохамед Салах Футбол

Руй Витория недоволен, что Юрген Клопп первым сообщил о травме Мохамеда Салаха.

Напомним, Салах получил травму на Кубке Африки и вернулся в расположение «Ливерпуля» для восстановления.

«Мы узнали о травме Мохамеда Салаха перед игрой. Повреждение более серьезное, чем мы думали изначально, поэтому нам пришлось заложить более длительный срок на его возвращение. Перед матчем мы не хотели ничего говорить. Все находилось под контролем нашей прекрасной медицинской бригады.

Учитывая температуру и то, что нам предстоял переезд в другой город, возможно, есть смысл в том, чтобы Салах поехал куда-то, где он восстановится как можно быстрее. Мы не хотели никого тревожить. Я не думаю, что «Ливерпулю» следовало говорить об этом через каких-либо посредников, потому что нам предстояла чрезвычайно важная игра. Салах всегда был с нами. Теперь, когда матч закончился, мы найдем лучшее решение для лечения игрока. Такова реальность», – сказал главный тренер сборной Египта.

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9 комментариев
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Не , у вас он сломался , теперь давайте Ливерпуль нам его к финала на ноги поставьте , а там если повезёт может и рецидива не будет
+14
-1
+13
...найдем лучшее решение для лечения игрока?
оно уже давно принято) он лечится в Киркби)
Руй делает вид, как будто он что то решает) Спартак его ничему не научил, капец)
+15
-3
+12
Руй конечно тот ещё "перец". Сами ничего не могут сделать, а ещё жалуются. Пэц.
+9
-2
+7
А так прям не было понятно...
+6
-2
+4
какой же клопп быстрый
+2
-2
0
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