Витория о том, что Клопп первым сообщил о травме Салаха: «Не думаю, что «Ливерпулю» стоило говорить об этом. Сборной предстоял важный матч»

Руй Витория недоволен, что Юрген Клопп первым сообщил о травме Мохамеда Салаха.

Напомним, Салах получил травму на Кубке Африки и вернулся в расположение « » для восстановления.

«Мы узнали о травме перед игрой. Повреждение более серьезное, чем мы думали изначально, поэтому нам пришлось заложить более длительный срок на его возвращение. Перед матчем мы не хотели ничего говорить. Все находилось под контролем нашей прекрасной медицинской бригады.

Учитывая температуру и то, что нам предстоял переезд в другой город, возможно, есть смысл в том, чтобы Салах поехал куда-то, где он восстановится как можно быстрее. Мы не хотели никого тревожить. Я не думаю, что «Ливерпулю» следовало говорить об этом через каких-либо посредников, потому что нам предстояла чрезвычайно важная игра. Салах всегда был с нами. Теперь, когда матч закончился, мы найдем лучшее решение для лечения игрока. Такова реальность», – сказал главный тренер сборной .