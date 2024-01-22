Салах пропустит 3-4 недели, сообщил агент: «Травма серьезнее, чем предполагалось»

Агент Мохамеда Салаха прокомментировал ситуацию с травмой игрока.

Напомним, форвард « » и сборной Египта был заменен в добавленное к первому тайму время матча с Ганой в Кубке Африки (2:2).

«Травма Мохаммеда серьезнее, чем предполагалось, и он пропустит 21-28 дней, а не 2 игры.

Его лучшая возможность принять участие в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», – сообщил агент Рами Аббас.

Салах вернется в «Ливерпуль» после матча с Кабо-Верде. В сборной надеются, что Мо еще сыграет на Кубке Африки при выходе Египта в полуфинал