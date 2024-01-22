Салах пропустит 3-4 недели, сообщил агент: «Травма серьезнее, чем предполагалось»
Агент Мохамеда Салаха прокомментировал ситуацию с травмой игрока.
Напомним, форвард «Ливерпуля» и сборной Египта был заменен в добавленное к первому тайму время матча с Ганой в Кубке Африки (2:2).
«Травма Мохаммеда серьезнее, чем предполагалось, и он пропустит 21-28 дней, а не 2 игры.
Его лучшая возможность принять участие в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», – сообщил агент Рами Аббас.
Салах вернется в «Ливерпуль» после матча с Кабо-Верде. В сборной надеются, что Мо еще сыграет на Кубке Африки при выходе Египта в полуфинал
Что за бред "кому нужен кубок Африки"?
Африканцам, ###!
Я из Египта недавно вернулся. Там Салах национальный герой, чуть ли не божество, он чуть ли не на каждой стене нарисован. Предлагаю автору данного вопроса съездить туда на отдых, посмотреть на то как там болеют за Ливер в дни матчей. А уж а плане любви к футболу - что творилось на полуфинале КЧМ где Аль-Ахли каирский играл - ууу. И спросить у 110 миллионов населения только этой страны: "а нафиг вам этот чемпионат континента то? Что за глупость то придумали ещё?.."