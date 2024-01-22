Салах пропустит 3-4 недели, сообщил агент: «Травма серьезнее, чем предполагалось»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах агенты Футбол

Агент Мохамеда Салаха прокомментировал ситуацию с травмой игрока.

Напомним, форвард «Ливерпуля» и сборной Египта был заменен в добавленное к первому тайму время матча с Ганой в Кубке Африки (2:2). 

«Травма Мохаммеда серьезнее, чем предполагалось, и он пропустит 21-28 дней, а не 2 игры.

Его лучшая возможность принять участие в нынешнем Кубке Африки – пройти интенсивную реабилитацию в Великобритании и вернуться в команду, как только он будет в форме», – сообщил агент Рами Аббас.

Салах вернется в «Ливерпуль» после матча с Кабо-Верде. В сборной надеются, что Мо еще сыграет на Кубке Африки при выходе Египта в полуфинал

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22 комментария
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Ответ S. A.
Со второй попытки обязаны брать Ливер без Мо
Ливер ты можешь взять себе в магазине
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Ответ John Houlding
Да не ключевой он уже. Потерю даже не заметил никто . А так да, логика вещь упрямая. Дурацкие сборные - это клоунада.
Салах не ключевой, потери никто не заметил. Что за бред я прочитал?
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+8
Ответ S. A.
Со второй попытки обязаны брать Ливер без Мо
Салах конечно лидер и один из главных действующих лиц Ливерпуля, но там и без него есть кому сказать веское слово.
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Ответ John Houlding
Конечно не ключевой. И летом его надо сливать арабам.
Лучшего игрока команды надо сливать. Ребят, запомните
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А это печально. От него пользы много. Последние 8 матчей с челси, завершились вничью
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Ответ mantihor_e
мда, кому нужны эти кубки Африки каждый год? Ключевой игрок одного из топов получает серьезную травму, Онана пытается одновременно играть за МЮ и сборную
Чем африканские футболисты, сборные и болельщики хуже, например, европейских?
Что за бред "кому нужен кубок Африки"?
Африканцам, ###!
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Ответ John Houlding
Да не ключевой он уже. Потерю даже не заметил никто . А так да, логика вещь упрямая. Дурацкие сборные - это клоунада.
ну это как минимум смешно, Салах - ключевой игрок Ливерпуля, он половину голов и ассистов дает, вся игра вокруг него строится, он наиболее стабильный игрок атаки и так далее. Потерю не заметил никто, потому что это всего 1 матч, Борнмут был в хорошей форме, но это все же Борнмут, и их контратака сильно уступает контратаке Ливерпуля
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Ответ Overkiller
Чем африканские футболисты, сборные и болельщики хуже, например, европейских? Что за бред "кому нужен кубок Африки"? Африканцам, ###!
ну насколько я помню евро раз в 4 года, а не каждый год
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Ответ mantihor_e
ну насколько я помню евро раз в 4 года, а не каждый год
КАН раз в 2 года. Это уже другой вопрос, изначально была глупость "кому он вообще нужен".
Я из Египта недавно вернулся. Там Салах национальный герой, чуть ли не божество, он чуть ли не на каждой стене нарисован. Предлагаю автору данного вопроса съездить туда на отдых, посмотреть на то как там болеют за Ливер в дни матчей. А уж а плане любви к футболу - что творилось на полуфинале КЧМ где Аль-Ахли каирский играл - ууу. И спросить у 110 миллионов населения только этой страны: "а нафиг вам этот чемпионат континента то? Что за глупость то придумали ещё?.."
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Ответ mantihor_e
ну это как минимум смешно, Салах - ключевой игрок Ливерпуля, он половину голов и ассистов дает, вся игра вокруг него строится, он наиболее стабильный игрок атаки и так далее. Потерю не заметил никто, потому что это всего 1 матч, Борнмут был в хорошей форме, но это все же Борнмут, и их контратака сильно уступает контратаке Ливерпуля
Сразу видно , как ты следишь за играми клуба. Уже 3 матча без него сыграли все выиграли в шикарном стиле. Календарь глянь для начала , а потом строчи тут. Он тормоз команды. Без него молодежь полетела вперед.
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Ответ Любезный Коссутий
если глянуть календарь, то там из серьезных соперников только Арсенал
Челси уже списал?
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Ответ Любезный Коссутий
Челси не серьезный соперник.
Тем не менее, последние несколько игр Ливерпуль никак не может выиграть. Неудобный соперник для команды
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Ответ Любезный Коссутий
Челси не серьезный соперник.
Лутон тоже по всем законам жанра не серьезный соперник был, но 2 очка у нас забрал. А они бы сейчас ну уж очень пригодились . Челси опасен и точка. Как на первый взгляд разбалансированные манки, которых так же шапками закидывали, а они тоже забрали у нас 2 очка. Итого уже 4 . Так что не надо ля ля. Это Англия.
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