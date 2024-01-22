Салах вернется в «Ливерпуль» после матча с Кабо-Верде. В сборной надеются, что Мо еще сыграет на Кубке Африки при выходе Египта в полуфинал

Мохамед Салах вернется в «Ливерпуль» для восстановления от травмы.

Футбольная ассоциация Египта (EFA) подтвердила, что в клубе футболист продолжит восстановление от повреждения, полученного в матче Кубка Африки против сборной Ганы (2:2).

Салах вернется в расположение «Ливерпуля» после сегодняшнего матча команды Египта против сборной Кабо-Верде.

При этом сборная Египта еще надеется, что Салах сможет сыграть на турнире.

«Мы надеемся, что он сможет сыграть в случае выхода в полуфинал Кубка африканских наций», – говорится в сообщении федерации.

После двух туров Египет идет вторым в группе, имея 2 очка, и в 3-м туре встретится с лидером квартета Кабо-Верде (6 баллов) – для гарантированного выхода в 1/8 финала Египту нужна победа.