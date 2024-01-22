Салах вернется в «Ливерпуль» после матча с Кабо-Верде. В сборной надеются, что Мо еще сыграет на Кубке Африки при выходе Египта в полуфинал

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия травмы Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах вернется в «Ливерпуль» для восстановления от травмы.

Футбольная ассоциация Египта (EFA) подтвердила, что в клубе футболист продолжит восстановление от повреждения, полученного в матче Кубка Африки против сборной Ганы (2:2).

Салах вернется в расположение «Ливерпуля» после сегодняшнего матча команды Египта против сборной Кабо-Верде.

При этом сборная Египта еще надеется, что Салах сможет сыграть на турнире.

«Мы надеемся, что он сможет сыграть в случае выхода в полуфинал Кубка африканских наций», – говорится в сообщении федерации.

После двух туров Египет идет вторым в группе, имея 2 очка, и в 3-м туре встретится с лидером квартета Кабо-Верде (6 баллов) – для гарантированного выхода в 1/8 финала Египту нужна победа.

20 комментариев
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Болеем за Кабо Верде
Салах Ливерпулю нужнее
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С такой игрой, как у Египта, полуфинал это нереальная удача и сетка, где Сенегала и Марокко не будет
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Надеемся что Салах будет играть против Челси и Арсенала )
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какой п/ф?? они из группы не выйдут
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Наши молодцы, что сумели выбить у египтян это. Все же лучше под надзором у медиков, чем шаманов проходить реабилитацию)
А Мо в свою очередь не понадобится акклиматизация и форму можно будет набирать с командой в момент пока сборная вылетит)
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помоему предельно ясно, что он уже точно не вернется, так бы на месте его лечили и ждали восстановления
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Хотел поехал, хотел уехал. Не турнир, а сказка
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Какой полуфинал? Вы хотя бы из группы выйдете
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Конечно вернется.. Клопп лично привезёт.. ждите))
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Салах домой поедешь Онану прихвати!
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не зря с Дрогба сравнивали, ивуариец тоже пролетел в сборной мимо трофеев
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похоже, не выйдет Египет даже в плов
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В сборной Салах сделал то, что практически никогда не делал в клубе - травмировался
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Кабо-Верде лидер группы. Весело у них там смотрю
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Ответ Озил, озю и буду озить
От того, что юзеры спортса будут болеть за Кабо-Верде, что-то в уровне игры Кабо-Верде изменится?
2 победы говорят сами за себя или это не учитываем?
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Ответ Melissa Parker
Болеем за Кабо Верде Салах Ливерпулю нужнее
Действительно, зачем Египту главная звезда и лучший игрок команды?
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