Клопп о травме Салаха: «Ливерпуль» вернул его, чтобы обеспечить должное лечение. Мо – самый преданный египтянин, которого я встречал»

Юрген Клопп рассказал, почему Мохамед Салах вернулся в расположение «Ливерпуля».

Напомним, Салах получил травму на Кубке Африки в матче против сборной Ганы (2:2). Клопп первым сообщил о повреждении египтянина и о планах пройти восстановление в расположении клуба. Главный тренер сборной Египта Руй Витория выразил недовольство: «Не думаю, что «Ливерпулю» стоило говорить об этом. Сборной предстоял важный матч».

«Интересы сборной Египта и «Ливерпуля» одинаковы – мы хотим, чтобы Мо Салах как можно скорее восстановился.

Если он останется в Африке, и ему не смогут обеспечить надлежащее лечение, это лишь затянет все, особенно для Египта, если они пройдут дальше в турнире. Мы вернули его не потому, что хотели увезти его из Египта, а лишь для того, чтобы предложить лучшую медицинскую помощь. Это все, чего мы хотим.

Все согласовано. Если Салах будет в форме и выйдет в финал, он точно вернется, это было понятно с самого начала. Мо хочет этого, мы тоже этого хотим. Мы не строим планы в его отношении.

Мы абсолютно честны, и если я сказал что-то слишком рано, то я не объявлял об этом, я сказал: «Думаю, это согласовано». У меня много дел, вокруг меня происходит много разных вещей.

Некоторые люди делают из этого какие-то выводы, и если кто-то сомневается в преданности Салаха, то им стоит задаться вопросом насчет своей преданности. – определенно самый преданный египтянин, которого я когда-либо встречал», – сказал главный тренер « » в интервью beIN Sports.