Клопп о травме Салаха: «Ливерпуль» вернул его, чтобы обеспечить должное лечение. Мо – самый преданный египтянин, которого я встречал»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп травмы Кубок Африки Сборная Египта по футболу Мохамед Салах Здоровье Футбол

Юрген Клопп рассказал, почему Мохамед Салах вернулся в расположение «Ливерпуля».

Напомним, Салах получил травму на Кубке Африки в матче против сборной Ганы (2:2). Клопп первым сообщил о повреждении египтянина и о планах пройти восстановление в расположении клуба. Главный тренер сборной Египта Руй Витория выразил недовольство: «Не думаю, что «Ливерпулю» стоило говорить об этом. Сборной предстоял важный матч».

«Интересы сборной Египта и «Ливерпуля» одинаковы – мы хотим, чтобы Мо Салах как можно скорее восстановился.

Если он останется в Африке, и ему не смогут обеспечить надлежащее лечение, это лишь затянет все, особенно для Египта, если они пройдут дальше в турнире. Мы вернули его не потому, что хотели увезти его из Египта, а лишь для того, чтобы предложить лучшую медицинскую помощь. Это все, чего мы хотим.

Все согласовано. Если Салах будет в форме и Египет выйдет в финал, он точно вернется, это было понятно с самого начала. Мо хочет этого, мы тоже этого хотим. Мы не строим планы в его отношении.

Мы абсолютно честны, и если я сказал что-то слишком рано, то я не объявлял об этом, я сказал: «Думаю, это согласовано». У меня много дел, вокруг меня происходит много разных вещей.

Некоторые люди делают из этого какие-то выводы, и если кто-то сомневается в преданности Салаха, то им стоит задаться вопросом насчет своей преданности. Мо Салах – определенно самый преданный египтянин, которого я когда-либо встречал», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью beIN Sports.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Самый преданный египтянин - это работник отеля в Хургаде, который донес твой чемодан до номера и которому ты дал 10 баксов на чай, потому что меньше не было
+28
-2
+26
интересно сколько Клопп встречал египтян))
+15
-2
+13
Ответ rusik krasav4ik
интересно сколько Клопп встречал египтян))
в Майнце или в Дортмунде играл под его руководством Мохаммед Зидан, а сейчас Мохаммед Салах.
+2
0
+2
Самый преданный Ливерпулю египтянин
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий