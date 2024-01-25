Пеп ответил главе УЕФА о возможных финансовых нарушениях «Ман Сити»: «Чеферин должен подождать вердикта и уважать процедуру. У нас есть право защищаться»

Пеп Гвардиола ответил президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Ранее Чеферин выразил уверенность в том, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении ФФП. Говоря об исключении «Ман Сити» из Лиги чемпионов в 2020-м и отмене CAS этого решения, глава УЕФА заявил: «Знаем, что были правы. Но надо уважать решение суда в условиях серьезной демократии»

«Как юрист, которым он является, и как президент УЕФА, он должен подождать, а после делать все, что хочет. Он должен уважать это и ждать. У него много работы в УЕФА. Юрист должен уважать процедуру и понимать, что у нас есть право защищаться», – сказал тренер « ».

в феврале 2020 года исключил «горожан» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей. Спортивный арбитражный суд ( ) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступать в Лиге чемпионов.

Сейчас АПЛ расследует возможные финансовые нарушения «Манчестер Сити».