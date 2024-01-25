Пеп ответил главе УЕФА о возможных финансовых нарушениях «Ман Сити»: «Чеферин должен подождать вердикта и уважать процедуру. У нас есть право защищаться»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА Пеп Гвардиола финансовый фэйр-плей Александер Чеферин Футбол

Пеп Гвардиола ответил президенту УЕФА Александеру Чеферину.

Ранее Чеферин выразил уверенность в том, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении ФФП. Говоря об исключении «Ман Сити» из Лиги чемпионов в 2020-м и отмене CAS этого решения, глава УЕФА заявил: «Знаем, что были правы. Но надо уважать решение суда в условиях серьезной демократии»

«Как юрист, которым он является, и как президент УЕФА, он должен подождать, а после делать все, что хочет. Он должен уважать это и ждать. У него много работы в УЕФА. Юрист должен уважать процедуру и понимать, что у нас есть право защищаться», – сказал тренер «Ман Сити».

УЕФА в феврале 2020 года исключил «горожан» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступать в Лиге чемпионов.

Сейчас АПЛ расследует возможные финансовые нарушения «Манчестер Сити».

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36 комментариев
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Чеферин должен подождать перевода на карту и уважать эту процедуру))
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Абсолютно искренне, претензий к Пепу ровно ноль. Но МС - мутная конторка
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Лудогорец по традиции сильно напрягся
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Ответ Ебздрогыч
Лудогорец по традиции сильно напрягся
Скорее «Эвертон» теперь они в тренде
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Пеп: Мы вам не это...не Эвертон!
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Ответ igls54
Абсолютно искренне, претензий к Пепу ровно ноль. Но МС - мутная конторка
дак не мутная, а хитрая. Спокойно свои схемы проворачивали, потом наняли юристов и адвокатов, чтобы развалить все обвинения. Вполне профессиональная работа
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Ответ rigobersong
Почему не проверяют реал, который берет кредиты безвозмездно у банка, чем это отличается от спонсорства государств?:))
Реал разве 5 лет КАК ЭТО ДЕЛАЕТ СИТИ нарушaет ФФП?
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Арабские мошенники возглавили Премьер-лигу и построили платформу для десятилетий успеха из многолетнего обмана, мошенничества и коррупции.

Наказание должно вернуть клуб к тому состоянию, в котором он находился до всего этого.
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Реально в шоке
2020 клуб-нашли пруфы и забанили в еврокубках+115 нарушений
И тут Чеферин должен чем-то другим заняться
Так если Чеферин истребит коррупцию то хоть чем-то запомниться
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все верно говорит Пеп - у мошенников тоже есть право на защиту
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Вердикт уже был, Сити признан виновным. Наказание отменено только из-за истечения срока давности.
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Ответ igls54
Абсолютно искренне, претензий к Пепу ровно ноль. Но МС - мутная конторка
Просто шейх свои деньги влил, чего там мутного?
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Ответ А.Э.РАСИМ
И ещё, в низший дивизион не отправят МС, по причине того, что они сразу присоединятся к Реалу и Барселоне, и создадут Суперлиги, нет сомнений. Так рисковать и терять такой богатый клуб не будут.
Ни в какую Суперлиге Сити не пойдёт.
Без АПЛ нет Сити в принципе
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Ответ Любезный Коссутий
все верно говорит Пеп - у мошенников тоже есть право на защиту
На детектор лжи
Если будет причастие Чеферина к коррупции Сити то его сразу выкинут на улицу
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Ответ xQcoW
Арабские мошенники возглавили Премьер-лигу и построили платформу для десятилетий успеха из многолетнего обмана, мошенничества и коррупции. Наказание должно вернуть клуб к тому состоянию, в котором он находился до всего этого.
По вашему если человек родился в нищете,он должен прожить в нем без попыток на счастливую жизнь.Деньги арабов нужно рассматривать как стипендия на получение образования и возможность реализоваться,но вы хотите чтобы он существовал как нищий без право на счастье. Я с уважением отношусь к русской культуре и россиянам,но среди вас очень много людей которые делят людей по рассе и религий.
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Ответ Никита Давыдкин
дак не мутная, а хитрая. Спокойно свои схемы проворачивали, потом наняли юристов и адвокатов, чтобы развалить все обвинения. Вполне профессиональная работа
современная
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Ответ Иван Иванов
Вердикт уже был, Сити признан виновным. Наказание отменено только из-за истечения срока давности.
за какой год вопрос?
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Надо будет, Пеп позвонит Лапорте. Он всё решит🤘🏼
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Чеферин сидел бы тихо, придёт время и по нему зазвонит колокол
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Так вроде на время коронокризиса отменяли действие ФФП? или чифир таким образом делает каминг аут? Пусть я и не болельщик МС.
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Можно и Реал проверить. Вот не понятно, откуда деньги были на Зидана и прочих.
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подкупили КАС, подкупят и ФА
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Если будет доказано, что Ситявые химичили, их надо наказать по всей строгости.
Опущение в низкий дивизион нет, наверное. В Италии одних уже опускали, но они подкупали судей и соперников. Это правда не помогло. Они занимаются и щас тем же самым.
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Пока шейх переводит деньги куда надо, Манчестер Сити будет неприкасаемым. Все эти суды только изображают суровость.
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"Да и вообще побираемся, по крупиночке, по семечке, по зёрнышку собирали и копили денюшки... Пока нечаянно на заднем дворе не нашли нефть. Просто повезло немножко."
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