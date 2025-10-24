Бруну Фернандеш: «Выиграть АПЛ и ЛЧ с «МЮ» – моя цель, но не знаю, получится ли. Когда с женой обсуждал Саудовскую Аравию, она спросила: «А ты тут достиг всего, чего хотел?» Она знает, что нет»

Бруну Фернандеш хочет завоевывать трофеи с «Манчестер Юнайтед».

«Все знают, что моя цель – выиграть АПЛ и Лигу чемпионов [с «МЮ»]. Но я не могу сказать, получится или нет.

Когда я разговаривал с женой летом и сказал, что есть предложение из Саудовской Аравии, первым делом она спросила: «А ты достиг всего, чего хотел достичь в этом клубе?» Она знает, что нет.

Конечно, ни я, ни она не уверены, что получится это сделать, но если я не попытаюсь, то гарантированно не получится», – сказал капитан «МЮ ».