😱«Манчестер Сити» исключен из Лиги чемпионов на два сезона за нарушение ФФП

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от еврокубков на два следующих сезона за нарушение финансового фэйр-плей (ФФП).

«Ман Сити» также оштрафован на 30 миллионов евро после того, как было установлено, что клуб ввел в заблуждение УЕФА и нарушил ФФП.

Клуб допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового фэйр-плей, завышая спонсорские доходы в отчетах 2012-2016 годов.

Расследование началось после публикации переписки и документов немецким изданием Der Spiegel в ноябре 2018 года. Согласно этим данным, основная часть денег для обеспечения ежегодного спонсорского контракта на 67,5 млн фунтов поступала от структур владельца «Сити» шейха Мансура. В частности, предполагалось, что в сезоне-2015/16 8 млн фунтов поступило напрямую от компании «Этихад», а остальные деньги были получены от компании Мансура Abu Dhabi United Group.

«Манчестер Сити» может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Ман Сити» исключили из еврокубков на два года. Расследование вел бывший премьер-министр Бельгии