Нигматуллин включил Агкацева, Адамова и Митрюшкина в топ лучших вратарей РПЛ: «Хотелось еще назвать Максименко, но пока не могу»

Руслан Нигматуллин назвал топ-3 лучших вратарей РПЛ.

– Если говорить про нынешних вратарей РПЛ, чья игра вам больше всего нравится?

– Лучшим вратарем прошлого сезона стал Станислав Агкацев. В принципе, он и в этом является лучшим.

В «Зените» сейчас основной вратарь Адамов. То, что Денис чрезвычайно талантливый во всех отношениях вратарь, было известно еще до его перехода в «Зенит». Но ему все равно не хватает уверенности, может быть, стабильности. Не хочу сглазить, но в этом сезоне он показывает хорошую игру, сделал несколько важных, ключевых сейвов.

И назову, пожалуй, Митрюшкина. Недавно он провел просто фантастический матч против «Динамо». Антон феноменально пробился в основу «Локомотива». Талантливым голкипером он всегда считался, были поездки за границу, где-то успешные, а потом досадная серьезная травма, которая выбила его в какой-то степени из колеи. После был сезон в Первой лиге за «Химки», где он находился в запасе, редко выходил на поле.

Дальше здорово сработали его представители, которые смогли совершить его переход в «Локомотив». Да, клуб брал определенные риски на себя, подписывая вратаря запаса «Химок», но потенциально в него верили. Антон прибавил в работе, в уверенности, и сейчас он точно основной вратарь. В «Локомотиве» исторически так сложилось, что вратарская линия всегда была надежным местом на поле, и сейчас за эту позицию можно быть спокойным, потому что конкуренты Антону точно не дадут расслабиться. Того же Веселова клуб уже заигрывает в Кубке России.

– Агкацев, Адамов, Митрюшкин. Это ваш топ-3 лучших вратарей РПЛ на данный момент?

– Мне бы хотелось еще назвать Максименко, но пока не могу, потому что, прежде всего, это связано с общей картиной игры «Спартака». Да, мне он нравится как вратарь и должен попасть в тройку, но пока да, мой топ-3 – это Агкацев, Адамов и Митрюшкин.

– В 2019 году вы говорили, что Максименко может стать спартаковским Акинфеевым. Прошло уже шесть лет, можете объяснить, почему этого не произошло?

– Честно говоря, не знаю, чего ему не хватает. Доверие есть, команда у него хорошая, тренировочный процесс тоже. В чем можно прибавлять, так это в стабильности. Хочу пожелать ему побольше вратарских побед. Чем отличается великолепный вратарь от хорошего? Тем, что в сезоне у него есть ряд матчей, которые вытащил именно голкипер.

Я человек старой формации, мне неважно, как вратарь командует футболистами, как он красиво раздает передачи. Сделал два-три ключевых сейва в игре – сделал разницу, и это для меня ключевой показатель. Именно этого бы я пожелал Александру, ведь тогда он выйдет на более высокий уровень, – сказал экс-вратарь сборной России.