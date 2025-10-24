  • Спортс
14

Лещук про антирекорд по матчам в запасе: «Больше волнует не это, а что я единственный вратарь, забивавший с игры. У голкиперов неблагодарная профессия»

Игорь Лещук не беспокоится из-за антирекорда по матчам на скамейке.

10 августа вратарь в 224-й раз остался в запасе на матч Мир РПЛ и превзошел по этому показателю Халида Кадырова (223), выступавшего за «Ахмат» с 2010 по 2022 год.

«Меня больше волнует не антирекорд, а факт, что я единственный вратарь, забивавший гол с игры.

Количество матчей на скамейке запасных меня никак глобально не волнует. Много факторов поспособствовало этому. Я достаточно в раннем возрасте попал в заявку «Динамо». Это могло повлиять.

Недавно обсуждали с футболистами команды выход на замену в концовке матча на одну минуту. Такие выходы считают в качестве сыгранной встречи. Если не смотреть с той точки зрения, что фактически это проведенный матч, то многие игроки обошли бы меня в антирекорде.

У вратарей в этом плане неблагодарная профессия», – сказал голкипер «Динамо».

