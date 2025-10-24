Юрий Семин: «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии. В 2018 году нас не догнали»

Юрий Семин высказался о беспроигрышной серии «Локомотива» в Мир РПЛ.

Железнодорожники еще ни разу не проиграли в этом сезоне чемпионата, у них 7 побед и 5 ничьих. Общая серия насчитывает 18 матчей.

«Локо» не проигрывает в РПЛ 18 матчей. «Локомотив» достоин такой беспроигрышной серии, раз они смогли выдержать и не проиграть. Мне кажется, это одна из рекордных серий. Это очень длинная серия. Когда-то, в 2018 году, нас не догнали. Посмотрим, что получится сейчас», – сказал экс-тренер «Локомотива».

После 12 туров «Локомотив» лидирует в РПЛ.