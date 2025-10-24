Непомнящий о вратарях ЦСКА Акинфееве и Торопе: «Люди пытаются сравнить несравнимое»

Валерий Непомнящий высказался о сравнениях Владислава Торопа с Игорем Акинфеевым.

«Люди пытаются сравнить несравнимое. Акинфеев завоевывал репутацию много лет. Пока Торопа нельзя поставить с ним вровень. То, что их пытаются сравнить эксперты, болельщики... от этого никуда не деться. Это один из моментов, который должен воспитать в Торопе качества, которые должны быть у вратаря.

Надо всегда бороться с подобными ситуациями. У Игоря в карьере тоже были конфузные мячи, но он справлялся с давлением. Он становился только сильней. Вот этого как раз не хватает Торопу. Оценка его возможностей — субъективное мнение. Но за спиной Игоря многие вратари уходили на другие хлеба. У тренера вратарей еще самая сложная задача есть — работать над психологией голкиперов. Вратари и подвергаются критике, потому что у них нет права на ошибку.

Полевой игрок может десять раз ошибаться, и все будет пролетать мимо критики. А вратари как саперы. У Торопа светлое будущее при условии, если будет работать изо всех сил и верить в себя», – сказал бывший советник президента ЦСКА.