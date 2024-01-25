Агуэро о том, что Месси взял The Best, обойдя Холанда: «Пока Лео играет, он будет лучшим из всех»

Серхио Агуэро прокомментировал выбор лучшего игрока на церемонии The Best.

– обошел и выиграл приз The Best – это верное решение?

– Пока Лео играет, он будет лучшим из всех, – заявил бывший форвард сборной Аргентины.

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда