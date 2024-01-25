Агуэро о том, что Месси взял The Best, обойдя Холанда: «Пока Лео играет, он будет лучшим из всех»

Теги Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Серхио Агуэро прокомментировал выбор лучшего игрока на церемонии The Best.

Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда и выиграл приз The Best – это верное решение?

– Пока Лео играет, он будет лучшим из всех, – заявил бывший форвард сборной Аргентины.

Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда

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32 комментария
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Ответ Astan4o
Агуэро в дебатах о Месси не всегда адекватен. Ну очевидно же что это приз Холланда.
"Не всегда адекватен" Эти впринципе сумасшедший и мерзкий человек, по совместительству постельный лизожоп Меськи, с Айкью как у Обезьяны. После ЧМ он хорошо показал свое лицо
+32
-2
+30
Ответ Artem Piatkov
Смысл тогда таких наград? Дайте ему уже Супер Золотой Мяч, чтобы успокоился А действительно лучшим игрокам года - их заслуженные награды
Тогда бускетсу с Альбой по Оскару дайте
+14
-3
+11
Ответ Astan4o
Агуэро в дебатах о Месси не всегда адекватен. Ну очевидно же что это приз Холланда.
я не уверен, что он вообще за футболом следит, у него так то и МЮ за чемпионство борется
+9
0
+9
Агуэро в дебатах о Месси не всегда адекватен. Ну очевидно же что это приз Холланда.
+14
-6
+8
Ответ Leon Petov
Агуэро вроде один из лучших форвардов АПЛ в истории, а превратился в холуя
Как игрок хорош, но дурачок он. У него МЮ борется за чемпионство, и это на серьезных щщах
+6
0
+6
Агуэро вроде один из лучших форвардов АПЛ в истории, а превратился в холуя
+7
-2
+5
Смысл тогда таких наград?
Дайте ему уже Супер Золотой Мяч, чтобы успокоился

А действительно лучшим игрокам года - их заслуженные награды
+5
-2
+3
Ну валет. Далеко уже не лучший сейчас
+6
-3
+3
Ответ WT Rhm.- Borsig Waffentrager
"Не всегда адекватен" Эти впринципе сумасшедший и мерзкий человек, по совместительству постельный лизожоп Меськи, с Айкью как у Обезьяны. После ЧМ он хорошо показал свое лицо
Да, эталонный мерзавец. До сих пор не понимаю, за что он оскорбил Камавингу?
+2
0
+2
Агуэро ответил Агирре.. А-ха-ха-ха.. 👏
+1
0
+1
Молодец, свою койку рядом с Месси на Копе заслужил
+3
-2
+1
Пока Месси играет язык Агуэро будет между его булок
+3
-2
+1
С таким языком своего кореша,Месси точно не надо туалетную бумагу использовать
+3
-2
+1
Ответ Vinnipukh Vinni
Да все на зарплате у Месси. Ну кроме тебя и твоих друзей по палате.
Окружение Месси же.
0
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Ответ Dexter Morgan
Агуэро был выдающимся форвардом. А стал тряпкой и лизоблюдом Месси. Ощущение, будто он на зарплате у Месси.
Да все на зарплате у Месси. Ну кроме тебя и твоих друзей по палате.
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Ответ Dexter Morgan
Окружение Месси же.
Ну само собой. Я ж говорю - весь мир на зарплате у Месси. Кто-то вручает ему награды, кто-то в интервью лучшим называет.
Всё за деньги Месси.
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Ответ Михаил Сафонов
Тогда бускетсу с Альбой по Оскару дайте
Оскар за вклад в личные награды Месси
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Ответ Юсуф Тайсумов
Кристинка благодарна тебе
Причём тут Кристинка? 🤡
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Ответ Сосед Педро - биопапа Месси
Пока производители чипсов, колы и прочей нездоровой пищи платят, Лэйс Пепсси будет лучшим, хоть играет он не лучше манекена.....
Эх, жаль они Кришти не платят, ему только производители гелей платят, а у них бабла мало.
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Ответ Astan4o
Агуэро в дебатах о Месси не всегда адекватен. Ну очевидно же что это приз Холланда.
Как ты смеешь так говорить о 24 чемпионе мира?😁
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Не согласен, даже когда он закончит с этой игрой он останется лучшим на долгие годы а то и на десятилетия .. вангую!
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Пока производители чипсов, колы и прочей нездоровой пищи платят, Лэйс Пепсси будет лучшим, хоть играет он не лучше манекена.....
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Сказал Агуэро и закашлялся, потому что карликовый корнишон щекочет ему гланды.
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Мы так и поняли
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Его жена не ревнует?
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Говорят у Агуэро язык стал коричневым
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Агуэро был выдающимся форвардом. А стал тряпкой и лизоблюдом Месси. Ощущение, будто он на зарплате у Месси.
+3
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А когда он перестанет играть, будет попадать в топ 3;)
+3
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