Агуэро о том, что Месси взял The Best, обойдя Холанда: «Пока Лео играет, он будет лучшим из всех»
Серхио Агуэро прокомментировал выбор лучшего игрока на церемонии The Best.
– Лионель Месси обошел Эрлинга Холанда и выиграл приз The Best – это верное решение?
– Пока Лео играет, он будет лучшим из всех, – заявил бывший форвард сборной Аргентины.
Как звезды голосовали на The Best? Большинство за Месси, а он проголосовал за Холанда
Дайте ему уже Супер Золотой Мяч, чтобы успокоился
А действительно лучшим игрокам года - их заслуженные награды
Всё за деньги Месси.