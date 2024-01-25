Агуэро о «Сити» и 115 возможных финансовых нарушениях: «Команда достигла всего усилиями и мастерством»

Серхио Агуэро прокомментировал обвинения «Ман Сити» в финансовых нарушениях.

Напомним, обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируется начать осенью 2024 года.

«Этот вопрос выходит за рамки моей компетенции. Я могу сказать, что наши победы как команды на поле были достигнуты честными усилиями и спортивным мастерством», – сказал экс-форвард « ».