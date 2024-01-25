Агуэро о «Сити» и 115 возможных финансовых нарушениях: «Команда достигла всего усилиями и мастерством»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Серхио Агуэро финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Серхио Агуэро прокомментировал обвинения «Ман Сити» в финансовых нарушениях.

Напомним, АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируется начать осенью 2024 года.

«Этот вопрос выходит за рамки моей компетенции. Я могу сказать, что наши победы как команды на поле были достигнуты честными усилиями и спортивным мастерством», – сказал экс-форвард «Манчестер Сити».

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
В один момент трофеев могут лишить Сити из-за многолетних финансовых нарушений и Лео Меси из-за многолетнего подкупа Негрейры

Как же сейчас нелегко Агуэро(
+13
-3
+10
И добавил : ну и деньги
+2
-1
+1
Усилием и мастерством финансовых махинаций
+2
-2
0
...и 115 финансовыми нарушениями)
+1
-1
0
если это так как говорят Агуэро то почему 115 финансовых нарушений?!))
их счастья что ФА отыгрывается на бедном Эвертоне...если по честному то Сити заслуживает вылета в Нон лигу
+1
-1
0
одно другому не мешает
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий