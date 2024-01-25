«Ман Сити» купил Эчеверри за 14,5+9 млн евро. Аргентинский хавбек останется в «Ривер Плейт» на год

«Манчестер Сити» купил талантливого аргентинца.

18-летний хавбек подписал контракт с «горожанами» до лета 2028 года.

Однако к « » он присоединится только через год – до января 2025-го Клаудио продолжит выступать за « ».

Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 млн евро, еще 9 млн – бонусы, зависящие от игры атакующего хавбека.

За первую команду « » Эчеверри провел 6 матчей и отдал 1 голевой пас. В 22 играх за сборную Аргентины U17 он забил 13 голов.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.

Фото: mancity.com