«Ман Сити» купил Эчеверри за 14,5+9 млн евро. Аргентинский хавбек останется в «Ривер Плейт» на год

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия высшая лига Аргентина сборная Аргентины U-17 Ривер Плейт трансферы Клаудио Эчеверри Футбол

«Манчестер Сити» купил талантливого аргентинца.

18-летний хавбек Клаудио Эчеверри подписал контракт с «горожанами» до лета 2028 года.

Однако к «Ман Сити» он присоединится только через год – до января 2025-го Клаудио продолжит выступать за «Ривер Плейт».

Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 млн евро, еще 9 млн – бонусы, зависящие от игры атакующего хавбека.

За первую команду «Ривер Плейт» Эчеверри провел 6 матчей и отдал 1 голевой пас. В 22 играх за сборную Аргентины U17 он забил 13 голов.

Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.

Фото: mancity.com

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24 комментария
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Ответ 2nq7wq95fh
Я не фан Ривера но пацан очень техничный, чем то схож с рикелме, хот его и сравнивают с Месси.
Аргентинский Месси
+30
0
+30
Ответ Денис Ширинов
Аргентинский Месси
Аргентинский Давыдов
+9
0
+9
Очередной замечательный кейс от city group. Альварес-Эчеверри, Холанд, Фоден - потрясающее поколение намечается!
+9
-2
+7
Фаны Ривера, ну как этот малец вообще?
+5
-2
+3
Аргентинцев молодых и талантливых прям очень много стало. Будущее у сборной хорошее.
Эффект Месси
+6
-3
+3
Ответ Что в моем бланте?
Аргентинцев молодых и талантливых прям очень много стало. Будущее у сборной хорошее. Эффект Месси
Нет.
Не эффект Месси.
Это эффект Марадоны.
Как говорил Вальдано, "Без Марадоны не было бы Месси, такой, каким мы его знаем.Месси лишь очередная ступень, будут и другие".
+5
-2
+3
Манчестер Сити произвел фурор, что таковым не кажется на данный момент.
Как мне кажется, Сити приобрел настоящего бриллианта, мастерство которого мы ещё увидим в будущем.
Безо всякого риска утверждаю, Эчеверри кудесник, с великолепным видением поля, и наверное один из тех, чьи матчи будут смотреть все, без клубного пристрастия.
Причина- аргентинский футбол родил ещё одного гения, этот парень имеет гигантские перспективы.

Наверное мои слова для многих покажутся "помпезными", но вы убедитесь в их правоте.
Дриблинг, чувство мяча, чувство дистанции...
Эчеверри в таком юном возрасте умеет вести игру.

По характеру больше Марадона, чем Месси, нагловат, неуступчив, целеустремлённый.
Если Аргентина будет и дальше клепать в своих фабриках игроков такого уровня, остаётся по хорошему завидовать.

Я все думал, кому же повезет, ведь ажиотажа не было, но оказалось, разговоры закулисные шли.

В Ривере остался ещё один самородок, нападающий, которому запретили вести переговоры.

Поздравляю болельщиков Манчестер Сити.

Если травмы обойдут стороной, 100 процентов будет в заявке Аргентины на ЧМ 2026, и скорее всего в основе.

И вообще, думал у Аргентины сказка с "десятками" закончилась...
Но нет, есть очень талантливый Суле, и вот вам и Эчеверри.

Сказка продолжается.
+4
-1
+3
Ответ Большое сердце Неймара
Фаны Ривера, ну как этот малец вообще?
Я не фан Ривера но пацан очень техничный, чем то схож с рикелме, хот его и сравнивают с Месси.
+4
-1
+3
Новый Месси ?
+4
-2
+2
Ответ Большое сердце Неймара
Фаны Ривера, ну как этот малец вообще?
🔥🔥🔥
+2
0
+2
Арги совсем совсем с ума сошли , отдают лучших своих игроков за копейки. Что Альварес , что этот очень талантливый парнишка , по современным меркам ушли почти даром ,. Вон бразилы ,не претендующих не на какие лавры игроков от 20 + продают
+1
0
+1
Сыграл 6 матчей за Ривер и уже за 20+ миллионов едет в Сити.
+1
0
+1
Посмотрим в АПЛ на пацана. Году эдак в 2027
+1
0
+1
Ответ Поч на связи
Очередной замечательный кейс от city group. Альварес-Эчеверри, Холанд, Фоден - потрясающее поколение намечается!
Бобб тоже входит или нет? Не близок к этой теме
+1
0
+1
будем поглядеть...
0
0
0
Ответ Bogdan Fedyuk
Новый Месси ?
Старый Месси
0
0
0
Ответ Что в моем бланте?
Аргентинцев молодых и талантливых прям очень много стало. Будущее у сборной хорошее. Эффект Месси
В Бразилии тоже самое. Не факт что из этой толпы вырастут все звёздами
+1
-1
0
Ответ Что в моем бланте?
Аргентинцев молодых и талантливых прям очень много стало. Будущее у сборной хорошее. Эффект Месси
АХААХАХХАХАХА, Аргентина, которая исторически сильная футбольная страна :
2 раза брала ЧМ до Месси,
15 раз брала копа до Месси
4 раза побеждала на молодежном ЧМ до Месси:
Тем временем чел на спорце про сильное поколение Аргентины: эффект Месси
0
0
0
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