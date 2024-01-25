«Ман Сити» купил Эчеверри за 14,5+9 млн евро. Аргентинский хавбек останется в «Ривер Плейт» на год
«Манчестер Сити» купил талантливого аргентинца.
18-летний хавбек Клаудио Эчеверри подписал контракт с «горожанами» до лета 2028 года.
Однако к «Ман Сити» он присоединится только через год – до января 2025-го Клаудио продолжит выступать за «Ривер Плейт».
Ранее сообщалось, что «Сити» заплатит «Риверу» за Эчеверри 14,5 млн евро, еще 9 млн – бонусы, зависящие от игры атакующего хавбека.
За первую команду «Ривер Плейт» Эчеверри провел 6 матчей и отдал 1 голевой пас. В 22 играх за сборную Аргентины U17 он забил 13 голов.
Подробная статистика выступлений футболиста доступна здесь.
Фото: mancity.com
Эффект Месси
Не эффект Месси.
Это эффект Марадоны.
Как говорил Вальдано, "Без Марадоны не было бы Месси, такой, каким мы его знаем.Месси лишь очередная ступень, будут и другие".
Как мне кажется, Сити приобрел настоящего бриллианта, мастерство которого мы ещё увидим в будущем.
Безо всякого риска утверждаю, Эчеверри кудесник, с великолепным видением поля, и наверное один из тех, чьи матчи будут смотреть все, без клубного пристрастия.
Причина- аргентинский футбол родил ещё одного гения, этот парень имеет гигантские перспективы.
Наверное мои слова для многих покажутся "помпезными", но вы убедитесь в их правоте.
Дриблинг, чувство мяча, чувство дистанции...
Эчеверри в таком юном возрасте умеет вести игру.
По характеру больше Марадона, чем Месси, нагловат, неуступчив, целеустремлённый.
Если Аргентина будет и дальше клепать в своих фабриках игроков такого уровня, остаётся по хорошему завидовать.
Я все думал, кому же повезет, ведь ажиотажа не было, но оказалось, разговоры закулисные шли.
В Ривере остался ещё один самородок, нападающий, которому запретили вести переговоры.
Поздравляю болельщиков Манчестер Сити.
Если травмы обойдут стороной, 100 процентов будет в заявке Аргентины на ЧМ 2026, и скорее всего в основе.
И вообще, думал у Аргентины сказка с "десятками" закончилась...
Но нет, есть очень талантливый Суле, и вот вам и Эчеверри.
Сказка продолжается.
2 раза брала ЧМ до Месси,
15 раз брала копа до Месси
4 раза побеждала на молодежном ЧМ до Месси:
Тем временем чел на спорце про сильное поколение Аргентины: эффект Месси