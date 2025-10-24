Рэшфорд считает Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и лучшим плеймейкером, Роналду – лучшим завершителем, Роналдо – лучшим дриблером, Златана – самым харизматичным
Маркус Рэшфорд не смог выбрать лучшего игрока в истории футбола.
– Лучший завершитель в истории?
– Криштиану.
– Лучший голкипер?
– Буффон.
– Лучший защитник?
– Выберу Мальдини.
– Лучший плеймейкер?
– Месси.
– Лучший дриблер?
– Роналдо.
– Самый харизматичный футболист в истории?
– Златан.
– Лучший игрок Ла Лиги в истории?
– Месси.
– Лучший футболист в истории?
– Думаю, это Месси и Роналду. Это сложно, – сказал форвард «Барселоны», арендованный у «Манчестер Юнайтед».
