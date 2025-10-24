Рэшфорд считает Месси лучшим игроком в истории Ла Лиги и лучшим плеймейкером, Роналду – лучшим завершителем, Роналдо – лучшим дриблером, Златана – самым харизматичным

Маркус Рэшфорд не смог выбрать лучшего игрока в истории футбола.

– Лучший завершитель в истории?

– Криштиану .

– Лучший голкипер?

– Буффон.

– Лучший защитник?

– Выберу Мальдини.

– Лучший плеймейкер?

– Месси .

– Лучший дриблер?

– Роналдо.

– Самый харизматичный футболист в истории?

– Златан .

– Лучший игрок Ла Лиги в истории?

– Месси.

– Лучший футболист в истории?

– Думаю, это Месси и Роналду. Это сложно, – сказал форвард «Барселоны», арендованный у «Манчестер Юнайтед ».