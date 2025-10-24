«Зенит» может предложить 25 млн евро за Джона Джона из «Брагантино» (BolaVIP)

«Зенит» сохраняет интерес к хавбеку «Ред Булл Брагантино» Джону Джону.

Санкт-петербургский клуб может предложить 20 млн евро за 23-летнего полузащитника, сообщает BolaVIP.

Отмечается, что в летнее окно «Зенит» уже предлагал «Брагантино» 20 млн за трансфер Джона, однако бразильский клуб отказался продавать его.

Джон выступает за «Брагантино» с лета 2024 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь .