«Зенит» может предложить 25 млн евро за Джона Джона из «Брагантино» (BolaVIP)
«Зенит» сохраняет интерес к хавбеку «Ред Булл Брагантино» Джону Джону.
Санкт-петербургский клуб может предложить 20 млн евро за 23-летнего полузащитника, сообщает BolaVIP.
Отмечается, что в летнее окно «Зенит» уже предлагал «Брагантино» 20 млн за трансфер Джона, однако бразильский клуб отказался продавать его.
Джон выступает за «Брагантино» с лета 2024 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
