«Реал» – клуб с наибольшим доходом за сезон-2022/23. «Ман Сити» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «МЮ» – 5-й (Deloitte)

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«Реал» возглавил список клубов с наибольшими доходами.

Аудиторская компания Deloitte проанализировала доходы футбольных клубов мира за сезон-2022/23 и составила рейтинг 20 команд с наибольшими доходами.

Суммарно клубы из рейтинга заработали 10,5 млрд евро, что на 14% больше, чем 9,2 млрд евро в сезоне-2021/22

Рост доходов в сезоне-2022/23 был обусловлен рекордными доходами от проведения матчей и коммерческой деятельности (1,9 млрд евро и 4,4 млрд евро соответственно), при этом коммерческие доходы превысили доходы от телетрансляций.

«Реал» впервые с сезона-2017/18 занял первое место с рекордным доходом в 831 млн евро (на 118 млн евро больше, чем в прошлом году).

В топ попали 8 клубов АПЛ. В прошлом году их было 11.

Топ-20 клубов мира по доходам в сезоне-2022/23:

1. «Реал» (831,4 млн евро); 

2. «Манчестер Сити» (825,9 млн евро);

3. «ПСЖ» (801,8 млн евро);

4. «Барселона» (800,1 млн евро);

5. «Манчестер Юнайтед» (745,8 млн евро);

6. «Бавария» (744 млн евро);

7. «Ливерпуль» (682,9 млн евро);

8. «Тоттенхэм» (631,5 млн евро);

9. «Челси» (589,4 млн евро);

10. «Арсенал» (532,6 млн евро);

11. «Ювентус» (432,4 млн евро);

12. «Боруссия» Дортмунд (420 млн евро);

13. «Милан» (385,3 млн евро);

14. «Интер» (378,9 млн евро);

15. «Атлетико» (364,1 млн евро);

16. «Айнтрахт» Франкфурт (293,5 млн евро);

17. «Ньюкасл» (287,8 млн евро);

18. «Вест Хэм» (275,1 млн евро);

19. «Наполи» (267,7 млн евро);

20. «Марсель» (258,4 млн евро).

44 комментария
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Спартак входит в десятку первую.
Забыли просто наркотрафик от промеса учесть.
+43
-11
+32
Вот ПСЖ молодцы, без пап без мам, всего добились сами, выиграли все что можно, являются мировым брендом, и все топовые игроки хотят к ним перейти, но они рассчитывают только на своих воспитанников, будущих звезд Франции Алжира марокоо и туниса!
+29
-3
+26
Никогда не пойму три вещи:
1)Как образовалась вселенная
2)Что от меня хочет моя жена
3)И как считаются доходы клубов
Столько этих рейтингов бывает и везде разные суммы
+21
-1
+20
Ответ CHELSEA_2008
Я конечно всё понимаю, но откуда у ПСЖ, выступающему в лиге фермеров, такой конский доход? 🤔
Сильный брендинг. У них одежа моднявая. Маркетинг хороший был, глоров много появилось после прихода популярных игроков. Ну и катарский фонд покупает рекламу на сотни миллионов)
+12
-1
+11
Я конечно всё понимаю, но откуда у ПСЖ, выступающему в лиге фермеров, такой конский доход? 🤔
+13
-4
+9
Ответ May B. Tomorrow
клуб с самым большим кол-во фанатов в мире зарабатывает всего лишь на 6 млнов больше чем ман сити
И это при том что выиграл в три раза меньше трофеев за год 😃
+9
-2
+7
Короли как обычно на своем месте!
+13
-8
+5
Ответ CHELSEA_2008
Я конечно всё понимаю, но откуда у ПСЖ, выступающему в лиге фермеров, такой конский доход? 🤔
как и у МС, через схемы хозяин организует спонсорские контракты
+10
-5
+5
откуда такие доходы у ПСЖ, очень интересно?
+5
-1
+4
У Челси из середины таблицы доход больше, чем у Арсенала с лучшим сезоном за кучу лет. 😄
+8
-5
+3
Ответ az za
как и у МС, через схемы хозяин организует спонсорские контракты
У Ман Сити призовые с ЛЧ, АПЛ Кубка Англии, + телевизионные права, странно что они не на первом. 🤔
+4
-1
+3
Ответ Дживен Стераррд
Никогда не пойму три вещи: 1)Как образовалась вселенная 2)Что от меня хочет моя жена 3)И как считаются доходы клубов Столько этих рейтингов бывает и везде разные суммы
Если посидеть, то с первым и третьим пунктами можно разобраться )
+2
0
+2
Ответ Данияр Жумабекович
откуда такие доходы у ПСЖ, очень интересно?
от неназваных спонсоров
+2
0
+2
Ответ Илья Гапеев
спонсоры реклама и прочее
спонсоры, реклама - это у нормальных клубов с историей и большой фан-базой по всему миру. У ПСЖ как раз-таки "прочее"
+1
0
+1
МС живет только на фиктивных контрактах компаний шейхов, скоро отлетят в нон-лигу и никогда уже оттуда, к радости, не выберутся
+3
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0
Доход есть, а теперь покажите расход
0
0
0
Ответ Дживен Стераррд
Никогда не пойму три вещи: 1)Как образовалась вселенная 2)Что от меня хочет моя жена 3)И как считаются доходы клубов Столько этих рейтингов бывает и везде разные суммы
Этот самый правильный. Некоторые в своих отчётах клубы увеличивает доход для общественности
+2
-2
0
Ответ Акира_1
У Челси из середины таблицы доход больше, чем у Арсенала с лучшим сезоном за кучу лет. 😄
И это Челси только выстраивает систему, привлекает новых спонсоров и тд.
Через пару лет будем в топ5.
+1
-1
0
Ответ Акира_1
У Челси из середины таблицы доход больше, чем у Арсенала с лучшим сезоном за кучу лет. 😄
у Тоттенхэма, в его худший сезон за 15 лет, доход лучше, чем у обоих.
0
0
0
Ответ Акира_1
У Челси из середины таблицы доход больше, чем у Арсенала с лучшим сезоном за кучу лет. 😄
Арсенал всегда в голове фанов синих в любую погоду, в любое время, что бы не произошло)
Да и не переживай ты так, ещё пару сезонов на 10 месте и пару лярдов на ноунеймов от Боули и сумма там будет со знаком минус 😄
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Ответ CHELSEA_2008
Я конечно всё понимаю, но откуда у ПСЖ, выступающему в лиге фермеров, такой конский доход? 🤔
По сравнению с Реалом они в гораздо более платёжеспособной стране.
По сравнению с МС, да и с Реалом они в гораздо более богатом и большом городе, одном из центров мира.
Прибыль от "спонсоров" и нормальных спонсоров за счёт звёзд (в том сезоне за них играли Месси Неймар Мбаппе).
Думаю, так.
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Ответ az za
как и у МС, через схемы хозяин организует спонсорские контракты
Так же как и других клубов, каждый из них обходными путями зарабатывает
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У Челси откуда такой доход?
+2
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было бы информативно писать и расходы за год
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Лучшая команда АПЛ на втором месте. Всё заслуженно. У портовых след сезоне доходы ещё меньше будет. Они же по четвергам играют аахаха.
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Ответ Дедушкин самогон
Вот ПСЖ молодцы, без пап без мам, всего добились сами, выиграли все что можно, являются мировым брендом, и все топовые игроки хотят к ним перейти, но они рассчитывают только на своих воспитанников, будущих звезд Франции Алжира марокоо и туниса!
Ман Сити пришлось выиграть ЛЧ и КЧМ чтоб их перебить
0
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Ответ Данияр Жумабекович
откуда такие доходы у ПСЖ, очень интересно?
То есть, присутствие МЮ тебя вообще не смущает?
Глейзеры чисто гоняют деньги, но щемят почему-то Мансити с Челси.
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Ответ Данияр Жумабекович
спонсоры, реклама - это у нормальных клубов с историей и большой фан-базой по всему миру. У ПСЖ как раз-таки "прочее"
там именно те о которых мы не знаем, всякая хрень
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Ответ Данияр Жумабекович
откуда такие доходы у ПСЖ, очень интересно?
спонсоры реклама и прочее
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а если бы на судеи не тратились , могли бы побольше заработать
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