  • Бухаров про «Анжи»: «У Алиева хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!» А он потом как-то: «Прикинь, приехал – а его взорвали за час до этого»
20

Бухаров про «Анжи»: «У Алиева хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!» А он потом как-то: «Прикинь, приехал – а его взорвали за час до этого»

Александр Бухаров вспомнил, как Александр Алиев ездил в караоке-бар в Махачкале.

– Мы утопили тот «Анжи»…

– Время тяжелое было? Платили нормально?

– Шикарное время, все платили. В Махачкале было тяжело в том плане, что я целыми днями сидел в отеле при стадионе.

Куда-то выходил только Александр Алиев. У него хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!»

А он потом как-то приехал: «Сань, прикинь, приехал в караоке, а его взорвали за час до этого», – вспомнил экс-форвард сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ВидеоСпортс”
