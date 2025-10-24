Бухаров про «Анжи»: «У Алиева хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!» А он потом как-то: «Прикинь, приехал – а его взорвали за час до этого»
Александр Бухаров вспомнил, как Александр Алиев ездил в караоке-бар в Махачкале.
– Мы утопили тот «Анжи»…
– Время тяжелое было? Платили нормально?
– Шикарное время, все платили. В Махачкале было тяжело в том плане, что я целыми днями сидел в отеле при стадионе.
Куда-то выходил только Александр Алиев. У него хватало наглости даже ездить в караоке. Я ему: «Ты че, какое караоке в Махачкале?!»
А он потом как-то приехал: «Сань, прикинь, приехал в караоке, а его взорвали за час до этого», – вспомнил экс-форвард сборной России.
