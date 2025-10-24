Мбаппе о класико: «Реал» хочет не просто играть, а победить. В клубном футболе нет более особенного матча»

Килиан Мбаппе высказался о класико.

«Это матч, который все хотят посмотреть. На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч.

Класико можно сравнить разве что с большим матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет другого подобного матча. Мы не хотим просто играть, мы хотим победить», – сказал форвард «Реала ».