Мбаппе о класико: «Реал» хочет не просто играть, а победить. В клубном футболе нет более особенного матча»
Килиан Мбаппе высказался о класико.
«Это матч, который все хотят посмотреть. На клубном уровне нет ничего более особенного, чем этот матч.
Класико можно сравнить разве что с большим матчем Лиги чемпионов, но на уровне Ла Лиги нет другого подобного матча. Мы не хотим просто играть, мы хотим победить», – сказал форвард «Реала».
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Реала»
