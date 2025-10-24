Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд. У Килиана 10 голов в 6 матчах в сентябре

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сентябре.

Нападающий провел в этом месяце шесть матчей в составе мадридцев и забил десять голов. Француз награжден второй раз подряд.

«Приятно снова получить приз игроку месяца. Мы выиграли много матчей и забили много голов. Мы на верном пути и очень довольны своей игрой, а также результатами», – сказал Мбаппе .

Фото: realmadrid.com