Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» второй месяц подряд. У Килиана 10 голов в 6 матчах в сентябре
Килиан Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в сентябре.
Нападающий провел в этом месяце шесть матчей в составе мадридцев и забил десять голов. Француз награжден второй раз подряд.
«Приятно снова получить приз игроку месяца. Мы выиграли много матчей и забили много голов. Мы на верном пути и очень довольны своей игрой, а также результатами», – сказал Мбаппе.
Фото: realmadrid.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Реала»
