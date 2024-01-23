Чеферин об исключении «Сити» из ЛЧ в 2020-м и отмене CAS этого решения: «Знаем, что были правы. Но надо уважать решение суда в условиях серьезной демократии»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия УЕФА CAS финансовый фэйр-плей Александер Чеферин Футбол

Александер Чеферин уверен, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении ФФП.

УЕФА в феврале 2020 года исключил «горожан» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей. Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступать в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы.

Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии.

Я не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю в то, что решение нашего независимого комитета было верным. Я в его принятии не участвовал», – сказал Чеферин в интервью The Telegraph.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил. Также Чеферин сказал, что понимает растущее недовольство тем, как затягивается рассмотрение дела.

«Ман Сити» получил 30 млн фунтов из ОАЭ в 2012-13 годах под видом спонсорских выплат. Это одно из 115 нарушений, в которых АПЛ обвинила клуб (The Times)

«Сити» – отличная команда, но остальным клубам АПЛ стоит отказаться от игры против нее до независимой проверки счетов». Президент Академии социальных наук о проблемах с ФФП

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27 комментариев
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Чеферин мог бы быть официальным лицом коррупции
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+22
Серьезная у вас демократия. Я бы даже сказал капитальная.
+22
-2
+20
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Чеферин мог бы быть официальным лицом коррупции
Любой президент УЕФА мог бы
+10
0
+10
Позорник продался с потрохами, но даже не отрицает, что у Сите были нарушения.
+7
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+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Чеферин мог бы быть официальным лицом коррупции
Блаттер и Платини на данный момент официальные лица в коррупции
+3
0
+3
Нельзя уважать решения продажных судов.
+3
-2
+1
чувствовали, что правы, но с апелляцией не пошли. карман Мансура был убедительнее.
+4
-3
+1
В условиях "серьёзной демократии".
+3
-2
+1
Ответ Сан Икер
Оо. А Суперлига разве не решение суда и демократия ? 😂🤭
Суперлига разрешена. демократия в действии. Реал с Барсой хоть завтра могут начинать играть в своем мини-турнире.
+3
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Ответ Константин Эсперов
Демократия переводится как власть народа . Власть чьего народа уважает Чеферин ?
народа с деньгами
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Ответ Оригинальный Ник
Ты про шейха Мансура?
И не только
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Ответ Benjamin
Буду рад увидеть этого коррупционера в судах как Блаттера! Отвратный и продавшейся персонаж всем у кого есть деньги!
Ты про шейха Мансура?
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0
Ответ Benjamin
Буду рад увидеть этого коррупционера в судах как Блаттера! Отвратный и продавшейся персонаж всем у кого есть деньги!
Какой суд? Он в Ростове окажется, как судом запахнет

Это люди Абрамовича
+1
-1
0
Демократия это тоже самое что коммунизм, в нее все верят, надеятся, строят и ждут а она все никак не приходит))))
0
0
0
Демократия помешала, бгг. А так бы они с Пересом диктатуру навели
+1
-1
0
Демократия переводится как власть народа . Власть чьего народа уважает Чеферин ?
+1
-1
0
На Эвертоне отыграетесь, ничего страшного
+2
-2
0
Буду рад увидеть этого коррупционера в судах как Блаттера! Отвратный и продавшейся персонаж всем у кого есть деньги!
+5
-5
0
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