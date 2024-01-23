Чеферин об исключении «Сити» из ЛЧ в 2020-м и отмене CAS этого решения: «Знаем, что были правы. Но надо уважать решение суда в условиях серьезной демократии»

Александер Чеферин уверен, что «Манчестер Сити» виновен в нарушении ФФП.

в феврале 2020 года исключил «горожан» из еврокубков на два года и назначил клубу штраф в 30 миллионов евро за нарушения правил финансового фэйр-плей. Спортивный арбитражный суд ( ) удовлетворил апелляцию клуба, и тот продолжил выступать в Лиге чемпионов.

«Мы знаем, что были правы. Мы бы не стали принимать такое решение, если бы не считали, что правы.

Я 25 лет работал судебным юристом и знаю, что иногда ты выигрываешь дело, которое, как ты уверен, должен проиграть, а иногда – наоборот. Нужно просто уважать решение суда в условиях серьезной демократии.

Я не хочу говорить о деле в Англии. Но я верю в то, что решение нашего независимого комитета было верным. Я в его принятии не участвовал», – сказал Чеферин в интервью The Telegraph.

При этом он отказался отвечать на вопрос о том, следует ли лишить «Сити» титулов, если клуб будет признан АПЛ виновным в нарушении местных финансовых правил. Также Чеферин сказал, что понимает растущее недовольство тем, как затягивается рассмотрение дела.

«Ман Сити» получил 30 млн фунтов из ОАЭ в 2012-13 годах под видом спонсорских выплат. Это одно из 115 нарушений, в которых АПЛ обвинила клуб (The Times)

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