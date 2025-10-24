Бруну не собирается к саудовцам летом, но интересует крупные европейские клубы. Капитана «МЮ» можно купить за 65 млн евро до определенной даты

Бруну Фернандеш не планирует уезжать в Саудовскую Аравию.

У полузащитника было предложение от саудовцев минувшим летом, но он остался в «Манчестер Юнайтед». BBC утверждает, что и в следующее межсезонье португалец туда ехать не собирается.

При этом капитан «МЮ» интересует крупные европейские клубы. В контракте Бруну с манкунианцами предусмотрена опция перехода в команду не из АПЛ за 65 млн евро при условии, что это произойдет до определенной даты.

В этом сезоне Фернандеш провел 8 игр в чемпионате и забил 2 гола. Подробно с его статитикой можно ознакомиться здесь .