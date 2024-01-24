Прудников о возможном допуске молодежных сборных России: «Должны играть только с флагом и гимном»

Теги Александр Прудников сборная России U-17 сборная России U-21 УЕФА РФС сборная России U-19 Матч ТВ Александер Чеферин Футбол

Александр Прудников высказался о словах главы УЕФА про смягчение бана молодежек.

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Чеферин хотел бы, чтобы наши молодежные команды вернулись? Отлично. Будем ждать, что нас везде вернут. В каком статусе? Само собой, с флагом и гимном. В теории юноши могли бы выступать в нейтральном статусе просто для того, чтобы была практика на международном уровне.

Разумеется, в этом вопросе должен принимать решение РФС. Но вот молодежная и национальная сборные должны играть только с флагом и гимном», – сказал чемпион Европы среди юношей Александр Прудников.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Только с флагом и гимном, безо всяких но.
+2
-1
+1
Да!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий