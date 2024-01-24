Прудников о возможном допуске молодежных сборных России: «Должны играть только с флагом и гимном»

Александр Прудников высказался о словах главы УЕФА про смягчение бана молодежек.

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Чеферин хотел бы, чтобы наши молодежные команды вернулись? Отлично. Будем ждать, что нас везде вернут. В каком статусе? Само собой, с флагом и гимном. В теории юноши могли бы выступать в нейтральном статусе просто для того, чтобы была практика на международном уровне.

Разумеется, в этом вопросе должен принимать решение РФС. Но вот молодежная и национальная сборные должны играть только с флагом и гимном», – сказал чемпион Европы среди юношей Александр Прудников.