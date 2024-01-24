Ротенберг о словах Чеферина про смягчение бана молодежных команд России: «Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!»

Теги сборная России U-17 сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА РФС сборная России U-19 Борис Ротенберг-старший Политика Александер Чеферин Спорт-Экспресс сборная России U-20 Сочи Футбол

Борис Ротенберг высказался о словах президента УЕФА про смягчение бана молодежек.

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!» – сказал президент «Сочи» и член исполкома РФС.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение

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14 комментариев
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Да, да, да... И наши спортсмены не такие, не грамма политики. И доворенными лицами они не у кого не будут. В хоккейном матче на лёд в форме с нашивками не выходят. Конечно, нет
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Спорт всегда был и будет очередным элементом для политической пропаганды, он не может быть вне политики
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Давно пора! И сыну моему стадион в Финляндии верните, добавил Ротенберг
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Ответ Чебурашка от Гены
Лучше бы эти слова сказал кто нибудь другой.) Акинфеев, например.
Акинфеев лишь за Путина // поправки в очередной раз проагитирует , закрыв комментарии в соцсетях.
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Спорт должен быть вне политики, а зенит не должен быть политическим проектом. Но это невозможно, поэтому не удивляйтесь решениям в отношении наших спортсменов.
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чеферин ничего не сможет сделать, другие страны просто не играют , а всех дисквалифицировать он не сможет ,вот и весь сказ
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Я уже запутался в этих Ротенбергах. Их так много стало везде.
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Ответ QWertY
Спорт всегда был и будет очередным элементом для политической пропаганды, он не может быть вне политики
Да все адекватные это понимают)
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atomiо! А спортсмены других стран Мира не отдают свои голоса за кого либо? Или в выборах не учавствуют? И почему меня в ЧС отправил? Правда моя не по душе? Слабенькие вы. 😁
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Ответ Антон Фалафель
Я уже запутался в этих Ротенбергах. Их так много стало везде.
Евреи, Евреи, кругом одни евреи. (с) 😁
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