Ротенберг о словах Чеферина про смягчение бана молодежных команд России: «Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!»

Борис Ротенберг высказался о словах президента УЕФА про смягчение бана молодежек.

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Давно пора. Спорт по всем правам должен находиться вне политики!» – сказал президент «Сочи» и член исполкома РФС.

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований весной 2022 года.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.