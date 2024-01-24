«Нам с Западом идеологически и логически стало невозможно работать – там принимают лишь какие-то свои правила. Но в УЕФА пробуют исходить из логики». Валуев о словах Чеферина про смягчение бана для молодежи

Теги Николай Валуев сборная России U-17 сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Государственная дума сборная России U-19 Политика Александер Чеферин сборная России U-20 Футбол

Николай Валуев прокомментировал слова президента УЕФА об отстранении России.

Ранее Александер Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения для молодежных команд в надежде не допустить того, чтобы «российским детям промывали мозги, внушая им ненависть к Западу», а также чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Формулировка у Чеферина для убеждения достойная. В УЕФА пробуют исходить из логики, но проблема в том, что и эта людская способность к мышлению, столь популярная и с детства «знакомая» Западу, перестала работать.

Сегодня нам работать идеологически и логически с Западом стало невозможно. Там принимают лишь какие-то свои правила. Остальное по умолчанию даже недостойно внимания.

Однако надеюсь, этими словами Чеферин показывает искреннее желание разнообразить международные турниры», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

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27 комментариев
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален модератором
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
+51
-5
+46
Ответ Дядя ТУРА
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса" (с)

Эмманюэль Макрон
+39
-1
+38
Людская способность к мышлению и депутат Валуев как две параллельные прямые, не пересекаются
+32
-3
+29
Ответ Дядя ТУРА
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
«Рассчитывать или считать, что взобравшись в какое-то начальственное кресло, оно должно принадлежать тебе до гробовой доски, я считаю абсолютно неприемлемым» - Барак Обама
+31
-2
+29
Ответ Дядя ТУРА
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
Мы должны бережно относиться к Конституции нашей страны. Не позволять ее менять по вкусу тех людей, которые в данный момент оказались у власти.- Ангела Меркель
+28
-2
+26
Помните когда мы все много лет назад смеялись над Кличко, вот Валуев настолько тупорыл и сер, что остаётся только унывать
+29
-5
+24
Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален модератором
«Доступное жилье – это еще и понятные и справедливые цены на коммунальные услуги. Мы не должны мириться с тем, что «людям лезут в карман» (с) - Джо Байден
+21
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+20
Ответ Дядя ТУРА
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
«Крым – это часть украинского государства, и мы не можем вмешиваться во внутренние дела другой страны», - прямая линия с Борисом Джонсоном, 2006.
+17
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+17
Ответ Заяцволк
Комментарий скрыт
"только один раз по сути допустил некорректное обещание"

🤣🤣🤣🤣 сказочный...
+18
-2
+16
Ответ atomio
"В боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса" (с) Эмманюэль Макрон
Сильвио Берлускони в 2004 году: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти!
+14
-1
+13
Ответ Александр Михненко
Помните когда мы все много лет назад смеялись над Кличко, вот Валуев настолько тупорыл и сер, что остаётся только унывать
На фоне Валуева, Кличко интеллектуал.
+16
-4
+12
Ответ Дядя ТУРА
пока я президент пенсионный возраст поднимать не буду! - Николя Саркози
- Сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Брайтоне. Борис Джонсон, скажите, правда ли это?
- Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
- Борис Джонсон
+12
0
+12
Когда такие типы работают по понятиям, то им другого не понять.
+9
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Изначально Валуеву не нравится футбол потому что там играют ногами)
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Тем, кому с Западом идеологически и логически невозможно работать, должны быть отстранены от власти навсегда.
России нужна власть, идеологически и логически непротиворечивая цивилизованному миру.
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Задолбали со своими идеологиями
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Ответ Иван Баланар
"только один раз по сути допустил некорректное обещание" 🤣🤣🤣🤣 сказочный...
это либо тонкий троллинг, либо беспросветная тупость.
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Ответ Я люблю картошку
это либо тонкий троллинг, либо беспросветная тупость.
Я думаю, троллинг. Не может человек на серьезных щщах такое писать.
Кстати, спасибо всем в этом треде, отлично поржал)
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Валуев давит тараканов взглядом. Тараканы давят Валуева интеллектом. Пока ничья…
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Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Интересно долго Коленька эту фразу заучивал или всё таки по бумажке прочитал
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Ответ Я люблю картошку
Комментарий удален модератором
Симоньян ты?
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Ответ Слутск Халлского
Задолбали со своими идеологиями
Главное, сами себе выдумали какой-то набор бреда, а теперь это, оказывается, "идеология".
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