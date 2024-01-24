«Нам с Западом идеологически и логически стало невозможно работать – там принимают лишь какие-то свои правила. Но в УЕФА пробуют исходить из логики». Валуев о словах Чеферина про смягчение бана для молодежи
Николай Валуев прокомментировал слова президента УЕФА об отстранении России.
Ранее Александер Чеферин заявил, что хотел бы смягчить ограничения для молодежных команд в надежде не допустить того, чтобы «российским детям промывали мозги, внушая им ненависть к Западу», а также чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».
«Формулировка у Чеферина для убеждения достойная. В УЕФА пробуют исходить из логики, но проблема в том, что и эта людская способность к мышлению, столь популярная и с детства «знакомая» Западу, перестала работать.
Сегодня нам работать идеологически и логически с Западом стало невозможно. Там принимают лишь какие-то свои правила. Остальное по умолчанию даже недостойно внимания.
Однако надеюсь, этими словами Чеферин показывает искреннее желание разнообразить международные турниры», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.
Эмманюэль Макрон
🤣🤣🤣🤣 сказочный...
- Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда.
- Борис Джонсон
России нужна власть, идеологически и логически непротиворечивая цивилизованному миру.
Кстати, спасибо всем в этом треде, отлично поржал)