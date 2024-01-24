Газзаев о словах Чеферина про смягчение бана молодежных команд России: «Стоило и основную сборную допустить. Надеюсь, его слова не разойдутся с делом»

Валерий Газзаев высказался о словах президента УЕФА про смягчение бана молодежек..

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало.

Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но все постепенно двигается. Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», – сказал бывший тренер сборной России.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение.