Газзаев о словах Чеферина про смягчение бана молодежных команд России: «Стоило и основную сборную допустить. Надеюсь, его слова не разойдутся с делом»

Теги Валерий Газзаев сборная России U-17 сборная России U-21 премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная России U-19 Политика Александер Чеферин Футбол

Валерий Газзаев высказался о словах президента УЕФА про смягчение бана молодежек..

Александер Чеферин сказал, что хочет смягчить ограничения для молодежных команд России, чтобы детям не «промывали мозги, внушая ненависть к Западу» и чтобы «не наказывать их за то, в чем они не виноваты».

«Если об этом говорит глава УЕФА, мы должны воспринимать это как действительно хорошую новость. Я думаю, что это только начало.

Надеюсь, слова Чеферина не разойдутся с делом. Надо было и национальную сборную допустить. Но все постепенно двигается. Надеюсь, что в ближайшее время будем участвовать в отборочных играх чемпионатов мира и Европы», – сказал бывший тренер сборной России.

В сентябре прошлого года УЕФА допустил к турнирам российские команды U17, но уже в октябре отменил свое решение

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14 комментариев
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Ага, сейчас эти "добрые" европейцы пойдут на уступки. Они и молодёжь будут допускать только с своими условиями, чтобы без флагов, разговаривать не на русском языке и с надписью на майках "страна агрессор".
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Ответ Фан Рубина
Не стоило отстранять беспричинно. А так теперь нам и не стоит возвращаться - смысл вести дела с непостоянной уефашной конторкой?
Правильно, жди когда приползут на коленях и будут умолять. Не прогибайся. Куда они без тебя денутся.
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Ответ Krauvec Cool
Ага, сейчас эти "добрые" европейцы пойдут на уступки. Они и молодёжь будут допускать только с своими условиями, чтобы без флагов, разговаривать не на русском языке и с надписью на майках "страна агрессор".
Не переживай, Чеферин может разрешать что угодно. Вопрос кто будет играть? Он уже один раз так разрешил, желающих команд не нашлось только.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Чеферин уже один раз типа попробовал, даже громкие слова были, что дети не виноваты и не должны отвечать за действия. А воз и ныне там, пустая болтовня.
А у нас дети настолько не виноваты и не причём и вообще "вне политики" что уже не только в школах, но и детских садах им "герои СВО" из мест где небо в клеточку патриотические речи толкают, учат автоматы разбирать-собирать и свечи окопные с сетками маскировочными на передовую делать.

А потом мы говорим "они же дети" в 17 лет. А в 18 уже, внезапно, призывники армии с оружием.
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Лицемер из УЕФА что-то сказал. А эти поверили как маленькие дети. Обман всё это. В ближайшее время не пустят российские команды в Европу. УЕФА ничего не решает.
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Чеферин уже один раз типа попробовал, даже громкие слова были, что дети не виноваты и не должны отвечать за действия. А воз и ныне там, пустая болтовня.
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Конечно разойдутся. Один раз уже допустили и через пару дней все со скандалом отменили :))
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Так это не мои слова, а Чеферина были. Будете спорить с Чеферином? И если на то пошло, то детей соседней страны(не всех, конечно) учат ненавидеть русских с детства, есть лагеря специальные,которые задолго до 22 года появились.Наверное, это классическое другое.
Наверное иногда нужно от телевизора отлипать, иначе и не такое приснится
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Ответ Gani
Наверное иногда нужно от телевизора отлипать, иначе и не такое приснится
А кроме телевизора аргументы другие не подвезли? Так в интернете полно видео,ну давай напиши, что такого нет?) Про детский лагерь "Азовец" , например.
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