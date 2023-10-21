Депутат Исаков про отстранение России: «На уровне клубов и сборных нас не будет еще 2-3 года. УЕФА недавно говорил, что дети вне политики, давайте U17 допустим, но пошла череда отказов»
Депутат Владимир Исаков высказался об отстранении России от турниров УЕФА.
«Я хочу сказать про УЕФА. Они совсем недавно говорят: вроде же дети не виноваты, дети вне политики, давайте сборные допустим до 17 лет.
Тут и ФИФА говорит: хорошо, если УЕФА допустит, пусть играют.
И сразу пошла череда отказов. Англичане говорят: нет, мы с ними на одно поле выходить не будем. Шведы, поляки, прибалты.
Конечно, мы оптимисты, но нам нужно настраиваться, что на уровне сборных, на клубном уровне нас еще, наверное, не будет года два-три точно», – сказал заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике.
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Вообще другой характер.
Эти же.. У этих многовековая подлость, грязь, иезуитство в крови и генах.. Просто в генах.
Гены и воспитание .. 50 на 50 в формирование личности.
Вот потому у них "прямо сейчас" - 50% воспитания борются с 50% иж же подлыми генами.
Потому и извиняюся перед африканцами..
С самого начала, с первго дня этой радости-эйфории о якобы допуске U-17 от России знал, чем это закончится.
И продолжение будет. А эта радость колосковыъх-губерниев вызывала все же досаду.. Как бы не подростки, жизнь прожили, почти. а такие