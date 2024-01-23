Чеферин о возможном выходе Украины или Израиля на Евро-2024: «В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, безопасность вызывает серьезную обеспокоенность»

Теги Сборная Украины по футболу УЕФА сборная Израиля по футболу Политика Александер Чеферин Евро-2024 Футбол

Глава УЕФА допустил, что на Евро-2024 у зрителей могут быть проблемы.

Александер Чеферин в интервью The Telegraph согласился с тем, что попадание Украины или Израиля на чемпионат Европы может усложнить обеспечение безопасности.

«В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности.

Я волнуюсь не только насчет стадионов – они, уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут во всех городах и поселках.

Давайте сохранять оптимизм. Думаю, при поддержке немецких властей, которые очень хотят нам помочь, все пройдет хорошо», – сказал президент УЕФА.

Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Украина сыграет с Боснией, Финляндия – с Уэльсом, Исландия – с Израилем

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65 комментариев
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Ну вообще как поступили с Россией и если все были ровны а не кто-то ровнее, то не должно быть ни Израиля ни Украина на евро24.
+47
-20
+27
Ответ Rolemodel
Ну вообще как поступили с Россией и если все были ровны а не кто-то ровнее, то не должно быть ни Израиля ни Украина на евро24.
Неужели за два года не пришла ясность, что никакого равенства не существует?
+26
-6
+20
Давайте сохранять оптимизм. Давайте сделаем так, чтобы Украина и Израиль не вышли на Евро.))
+31
-12
+19
Ответ Otto Kretschmer
Запутался в двух соснах, Украину сразу в финал, так безопасней.
Финал Украина-Израиль? Это будет чудо-игра. До матча будут вместе пить немецкое пиво и жрать сало, а потом вспоминать кто из них древнее и главнее. Из Берлина выселят всех коренных, ну а в окончательной разборке арабские ребята и турки фейерверками запишут этот матч в историю.
+6
-1
+5
Ответ Человек1991
США и страны НАТО давно уже не должны принимать участие вообще ни в каких спортивных турнирах . Но что то весь мир молчит ...
так ЕВРО и состоит из сплошь стран НАТО и вообще под эгидой УЕФА. может тогда просто организовать что-то своё? зачем туда проситься если отстранили. Например какой-нибудь чемпионат союзных государств. Всё СНГ пригласить. Чем не праздник?
+8
-3
+5
Ответ Pavel Makarov
а ты что два года спал? или тебе напомнить хронологию событий?)) нос не забываешь снимать клоунский перед сном хоть?
А семь лет до этих двух ты где был, спал?
+5
-2
+3
Эхх продажный ты Чефир!!!
+3
-1
+2
Ответ Заяцволк
Кац всё подробно объяснял ) Россия - напала, а у Израиля - просто издержки, они за свою страну борются )
За какую они «свою страну борются», будучи оккупантами на палестинских землях?
+9
-7
+2
Ответ Водяра
Палестинские террористы играют в Кубке Азии и ничего.
Там Палестина играет, а не Хамас. Учите мат.часть.
+1
0
+1
Надо как Тардиф сделать, не можешь обеспечить безопасность–отстрани(но если это не Россия верни через неделю)
+3
-2
+1
Ответ bsv067
Финал Украина-Израиль? Это будет чудо-игра. До матча будут вместе пить немецкое пиво и жрать сало, а потом вспоминать кто из них древнее и главнее. Из Берлина выселят всех коренных, ну а в окончательной разборке арабские ребята и турки фейерверками запишут этот матч в историю.
Из-за личности одного "хероя" по имени Степан, передерутся
+2
-1
+1
Ответ Pavel Makarov
"Россия проводит СВО по всем конвенциям ООН" - ахахахахха, АХАХАХАХАХ Выздоравливай, друг
Иди на ... дол... б
+1
0
+1
Ответ Заяцволк
Не, он реально примерно так и объяснял, там где-то в интернете есть видео, я уже не помню подробностей, он там называл гибель тысяч палестинцев просто издержками при борьбе Израиля за свои земли )
Значит он неадекват либо прикидывается таковым. Есть резолюция ООН, даже генсек ООН совсем недавно открыто напомнил о том, что Израиля там вообще быть не должно.

Я действительно не понимаю, чем (по их же критериям) наша страна отличается от Израиля тогда? Открытый геноцид в Газе, неприкрытый абсолютно.
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Ответ Gleb
А Украина разве агрессор?
Да, был ряд высказываний, которые не стоит говорить, дабы не провоцировать "большого и злого соседа". Да и отдавать свою суверенность "западному мирку" было опрометчивым решением, как и сжигание людей в домах заживо.

Если бы из Мексики пытались сделать "анти-американское государство", США разбомбили бы всю страну, не дав Китаю или России, так в открытую делать под боком у себя "анти-США" государство.
+2
-1
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Ответ Pavel Makarov
а ты что два года спал? или тебе напомнить хронологию событий?)) нос не забываешь снимать клоунский перед сном хоть?
еще один укронацик, ты уже записался в новый контрнаступ?
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+1
Я только сейчас понял, как сильно хочу, что бы Израиль попал на ЧЕ. 😁 Там , в Германии, арабы и мусульмане, турок масса огромная. И еще подъедут гости. Веселуха будет!))
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+1
Запутался в двух соснах, Украину сразу в финал, так безопасней.
+5
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Чеферя, у меня к тебе 2 вопроса.
1) Зачем Вы расширили Евро с 16 команд до уровня "попадает пол-Европы"? Был бы Евро "старого формата", никаких Украин и Израилей там бы не было и в помине, ими даже не пахло бы. Теперь же, пожинайте плоды своего расширения турнира и превращения Евро в балаган, где играют уже почти все, кроме России и Сан-Марино. Поэтому с высокой вероятностью туда попадут ОБЕ сборные.
2) Неужели у Вас там на Западе двойные стандарты и лицемерие? Одних можно смело забанить отовсюду, а вот других трогать нельзя. Ай-яй-яй... Как же нехорошо то... Ммм...
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Не ясно, для чего Чеферин заводит эту шарманку про безопасность. Не укрепляет его позиции как руководителя подобное паникерство. К тому же обеим командам ещё надо пройти стыки, что не будет просто
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Ответ Фёдор Кузнецов
Надо как Тардиф сделать, не можешь обеспечить безопасность–отстрани(но если это не Россия верни через неделю)
а потом так же заставят вернуть, смысл?
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Ответ bsv067
Финал Украина-Израиль? Это будет чудо-игра. До матча будут вместе пить немецкое пиво и жрать сало, а потом вспоминать кто из них древнее и главнее. Из Берлина выселят всех коренных, ну а в окончательной разборке арабские ребята и турки фейерверками запишут этот матч в историю.
Ну а что, НАТО должно их как-то поддержать, деньги кончились, хоть так, а то они совсем приуныли. Никакой уважухи украм, а они и Америку открыли и Черное море выкопали.
0
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А пусть едут на Евро и Украина и Израиль. Может что и интересное произойдёт, помимо футбола. ) Мне кажется, УЕФА больше боится, если Израиль попадет на ЧЕ. В общем, за Израиль.!) Украина уже уходит на второй план. Не интересна западу.
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похоже, что это заявление чатгпт сгенерировал.
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Ответ Человек1991
США и страны НАТО давно уже не должны принимать участие вообще ни в каких спортивных турнирах . Но что то весь мир молчит ...
Вьетнам - погибло 2 миллионы мирных жителей
Япония - 250 тысяч мирных жителей и последствия для здоровья для миллионов после трагедии
Ирак - 1.5 миллиона
Афганистан - около 100 тысяч
Йемен - из оружия НАТО которым они поддерживают Арабские страны для войны было убито около 500 тысяч

Это только то, что на память первое пришло и данные по погибшим не самые точные, сколько затем умерло от гуманитарной катастрофы, голода и прочих факторов страшно даже представить:))
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Давайте сохранять оптимизм))
Это он так политкорректно высказал надежду на то, что ни тех, ни других не будет? Ха-ха, не надейся, чинуша. Уж кто-то один, если не обе команды сразу, точно пройдет. Чемпионат-то теперь не 8 или 16 команд, а сразу "пол-Европы")
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Ответ rigobersong
Тем что Россия проводит СВО по всем конвенциям ООН, а Израиль устроил геноцид в Газе убив 50 тысяч детей, расстреливая больницы и лагеря для беженцев:)) Что соответствует гуманизму западных ценностей, а именно бомбить мирных и беззащитных граждан как было во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и десятках других стран:))
Вы не в одной палате с ростовским лежите, случаем?
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Ответ Антон Герасименко
Иди на ... дол... б
ой, а шо случилоссь?)) обиделся? не обижайся))
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Ответ Vladislav Zhalobkevich
Чеферин совсем запутался в показаниях. Как попадание Украины ухудшит безопасность в Германии? Израиль - согласен, сильная турецкая и арабская диаспора. А Украина тут каким боком? Престарелые любители самого вкусного пломбира, пробравшиеся в 90е в Германию, что-ли устроят массовые драки?
украинцы vladik могут вести себя не хорошо, зиговать, баннерами с Бандерой и другими нацистскими знаками махать везде. а немецкие парни которые против фашизма могут их мутузить за это.
+4
-4
0
Ответ Gleb
А Украина разве агрессор?
Да, а что не видно?
+16
-16
0
Ответ Заяцволк
Ну я тоже не совсем понял, это видимо только либеральцам понятно )
Ааа, не понял, что это ирония была)
+3
-3
0
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