Чеферин о возможном выходе Украины или Израиля на Евро-2024: «В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, безопасность вызывает серьезную обеспокоенность»

Глава УЕФА допустил, что на Евро-2024 у зрителей могут быть проблемы.

в интервью The Telegraph согласился с тем, что попадание или Израиля на чемпионат Европы может усложнить обеспечение безопасности.

«В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности.

Я волнуюсь не только насчет стадионов – они, уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут во всех городах и поселках.

Давайте сохранять оптимизм. Думаю, при поддержке немецких властей, которые очень хотят нам помочь, все пройдет хорошо», – сказал президент .

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