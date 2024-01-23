Чеферин о возможном выходе Украины или Израиля на Евро-2024: «В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, безопасность вызывает серьезную обеспокоенность»
Глава УЕФА допустил, что на Евро-2024 у зрителей могут быть проблемы.
Александер Чеферин в интервью The Telegraph согласился с тем, что попадание Украины или Израиля на чемпионат Европы может усложнить обеспечение безопасности.
«В эти сумасшедшие времена, когда в геостратегическом плане мир сходит с ума, самую серьезную обеспокоенность вызывают вопросы безопасности.
Я волнуюсь не только насчет стадионов – они, уверен, будут защищены должным образом. Но болельщики ведь будут во всех городах и поселках.
Давайте сохранять оптимизм. Думаю, при поддержке немецких властей, которые очень хотят нам помочь, все пройдет хорошо», – сказал президент УЕФА.
Жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. Украина сыграет с Боснией, Финляндия – с Уэльсом, Исландия – с Израилем
Я действительно не понимаю, чем (по их же критериям) наша страна отличается от Израиля тогда? Открытый геноцид в Газе, неприкрытый абсолютно.
Если бы из Мексики пытались сделать "анти-американское государство", США разбомбили бы всю страну, не дав Китаю или России, так в открытую делать под боком у себя "анти-США" государство.
1) Зачем Вы расширили Евро с 16 команд до уровня "попадает пол-Европы"? Был бы Евро "старого формата", никаких Украин и Израилей там бы не было и в помине, ими даже не пахло бы. Теперь же, пожинайте плоды своего расширения турнира и превращения Евро в балаган, где играют уже почти все, кроме России и Сан-Марино. Поэтому с высокой вероятностью туда попадут ОБЕ сборные.
2) Неужели у Вас там на Западе двойные стандарты и лицемерие? Одних можно смело забанить отовсюду, а вот других трогать нельзя. Ай-яй-яй... Как же нехорошо то... Ммм...
Япония - 250 тысяч мирных жителей и последствия для здоровья для миллионов после трагедии
Ирак - 1.5 миллиона
Афганистан - около 100 тысяч
Йемен - из оружия НАТО которым они поддерживают Арабские страны для войны было убито около 500 тысяч
Это только то, что на память первое пришло и данные по погибшим не самые точные, сколько затем умерло от гуманитарной катастрофы, голода и прочих факторов страшно даже представить:))
Это он так политкорректно высказал надежду на то, что ни тех, ни других не будет? Ха-ха, не надейся, чинуша. Уж кто-то один, если не обе команды сразу, точно пройдет. Чемпионат-то теперь не 8 или 16 команд, а сразу "пол-Европы")